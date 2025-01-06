原标题：陈伟程：西部玉米种子生产基地开拓者

陈伟程在查看玉米生长情况。受访者供图

“现在连非洲都有那么多国家用上咱们的种子了。”得知2024年前9个月甘肃省外繁种子出口额大幅增长的消息，著名玉米育种专家、河南农业大学教授陈伟程激动不已。他抚摸着案头一本泛黄的实验笔记，仿佛回到了37年前那个播种瞬间——在甘肃省张掖市，他第一次将金灿灿的玉米种子撒向大地。

张掖，自古以来是丝绸之路咽喉要道，素有“塞上江南”“金张掖”的美誉。如今，这个“金”字有了新的含义——金灿灿的玉米种子。这里有全国最大的玉米制种基地，我国每两粒玉米种子便有一粒来自张掖。

打造这个新“金”字招牌的就是陈伟程。从1988年首次踏上这片土地起，他就与我国西部玉米制种事业紧紧连在一起。

参与研制南方冬繁加代技术

20世纪50年代，在第一代“玉米人”、著名玉米遗传育种学家、河南农业大学教授吴绍骙的带领下，该校科研人员开始了玉米种质资源创新与新品种选育工作。1956年，陈伟程从河南农学院（河南农业大学前身）毕业，留校当吴绍骙的专职科研助手。

陈伟程第一次见吴绍骙时，吴绍骙问他：“做田间工作很辛苦，而且没有暑假，你愿意干吗？”

“我能吃苦，也有兴趣搞科研。”陈伟程说。从那时起，作为吴绍骙首批学生之一的陈伟程，便开始和玉米育种“较劲”。

1956年，在吴绍骙主持的玉米自交系异地培育研究项目中，陈伟程参与研制南方冬繁加代技术。这一创新技术显著缩短了育种周期，使育种年限少了一半。该技术后被用于其他作物育种并沿用至今。相关成果于1990年获河南省科技进步奖一等奖。

上世纪80年代，甘肃、河南等地的玉米制种产量低、质量不稳。陈伟程希望用技术创新解决这一问题。当时，他需要一个繁殖亲本基地改良单交技术。张掖当地相关工作人员了解到这一情况后，为陈伟程团队辟了一块制种用地并邀请他们前往考察。

此后，陈伟程不断将育种技术带到河西走廊，在那里建起科研与制种基地，拉开了张掖市制种产业发展的序幕。

历经30多年发展，玉米制种业如今已成为张掖市的支柱产业。为表彰陈伟程所作的贡献，张掖市人民政府特授予陈伟程“西部种子生产基地开拓者”称号。

用雄性不育系培育“豫玉22”

20世纪90年代初，相关部门对全国玉米杂交种进行种子纯度检查，发现1993年来自河南省的51份样品纯度合格率仅为9.8%，1994年的88份样品均未达到国家纯度标准。

导致种子纯度低下的主要原因，是去雄不及时、不彻底。这造成大田种植的杂交种中混入部分自交株。

“利用雄性不育系制种便可避免这一问题。”陈伟程回忆，从1993年开始，他所在团队与有关部门合作，推广不育化制种技术。同时，他们将该技术与改良单交技术结合并应用于制种，取得了良好的效果。

此后，陈伟程利用雄性不育系培育 出新品种“豫玉22”。2003年，在张掖，“豫玉22”不育化制种面积达1.3万亩，为250万亩大田提供了玉米种子。2004年，“豫玉22”项目获得国家科技进步奖二等奖。

科研工作之外，陈伟程还是一位育种成果市场化的开拓者。他在全国首创“有偿使用，选择授权”运营模式，将“豫玉22”的生产和销售授权给4家种子企业，提升了育种成果的转化效率。

“豫玉22”上市后，迅速赢得了客户青睐。2001年，“豫玉22”成为黄淮海区第一大、全国第二大推广种，2003年累计推广面积达8600万亩。

让“中国碗”盛上更多“中国粮”

在陈伟程的推动下，张掖市的玉米制种面积从1996年的不足3万亩升至如今的120万亩，年产玉米种子4.5亿公斤，约占全国年需玉米种量的一半。

“玉米是我国第一大粮食作物，年产量约占全国粮食总产量的四成。一粒小小的玉米种子，关系到国家粮食安全。”陈伟程说，他不能停下脚步，总有一种紧迫感。

2018年，陈伟程带领团队研制的具有矮秆抗倒、耐高温、抗锈病等优点的“美玉22”玉米新品种通过国家审定。该品种于2016年、2017年参加了华北中晚熟春玉米组区域试验，两年平均亩产814.3公斤。这是陈伟程继“豫玉22”之后培育的又一个当家品种。

除了“美玉22”“豫玉22”，从事玉米遗传育种科研工作70年来，陈伟程还育成20余个适应不同生态区的玉米优良品种，完成了具有独创性的玉米自交系异地培育研究，为我国玉米种业发展作出了重要贡献。

鲐背之年，壮心不已。

陈伟程说：“只要我还能走，就决不会离开田地。我要让‘中国碗’盛上更多‘中国粮’。”（记者 孙 越 通讯员 周红飞）

(责编：李昉、李依环)