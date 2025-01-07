近年来，党和国家高度重视博物馆青少年教育功能，出台了一系列政策措施，推动中小学生利用博物馆资源开展学习，促进博物馆与学校教学、综合实践有机结合，取得显著成效。伴随中小学校课程教学改革的深化，在“博物馆进校园”基础上升级学校博物馆，是学校育人载体优化、区域文化传承应有的创新举措。在这一过程中，将博物馆教育本身的内核与追求切实融入育人过程，避免形式大于内涵、价值理性让位于工具理性，尤为关键。

学校博物馆建设的内涵

2022年12月，第26届国际博物馆协会大会通过了新的博物馆定义：“博物馆是为社会服务的非营利性常设机构，它研究、收藏、保护、阐释和展示物质与非物质遗产。向公众开放，具有可及性和包容性，促进多样性和可持续性。”与2007年的定义相比，对“物质遗产、非物质遗产”的区分、对“可及性、包容性、多样性和可持续性”的强调，鲜明体现了当今时代博物馆的使命和责任，也进一步凸显了与学校教育精神内核的一致性。

学校博物馆的内涵有狭义和广义之分。狭义的学校博物馆，是指在学校场域内有独立空间、相对明确主题、直接服务于师生教育与学习、符合运营要求的机构。广义的学校博物馆，在某种程度上是指学校的“博物馆化”，“把学校变成博物馆”，即学校虽然没有专门的独立空间用于博物馆建设，但学校的教室、办公室、走廊、食堂、操场等空间，都有设计、有主题地展示学校办学过程中重要、有价值的人工制品，或者自然科学类、社会科学类、艺术类相关作品，能够起到空间育人的作用。“把学校变成博物馆”是学校文化建设的重要内容，是通过环境与物质文化表达核心价值观与精神文化的过程。

学校博物馆建设的价值

发挥学校博物馆的教育功能，是三全育人的重要环节，有助于学校深化课程教学改革、系统推进人才培养、实现高质量内涵式发展。

学校博物馆有助于深入贯彻落实课程教学改革行动。传统上，博物馆从属于非正式教育体系，通常被当作学校教育的补充。建设发展学校博物馆要扭转这一认识，明确学校博物馆是学校教育的重要组成部分。博物馆教育有其独特内涵，重视实物学习，强调兴趣导向，具备情境化特征，与生活密切相关，跨学科呈现等，与学校教育深度融合后，对于转变教学范式、推进项目式学习和跨学科主题学习、引导学生社会化学习、提升社会性素养等方面具有重要作用。

学校博物馆有助于深入践行“五育”融合、培养全面发展的人。现代学校是伴随着工业文明历程发展起来的，在发展学科知识体系和培养学术精英过程中，有一个现象很明显，即标准化体系之外的知识被“边缘化”。比如，对自然、动植物等的热爱变成了理论且抽象的热爱，并没有激发学生全身心投入进而生发情感、形成有创造力的生命体验，这就很难提升学生感知美、理解美、创造美的能力。在真实情境中沉浸、体验、激发和唤醒，更有可能形成“五育”融合的良性循环。

学校博物馆有助于传承社区和乡土优秀文化，系统构建美好教育生活。历史和文化是儿童成长的根，是学校高质量发展的重要基础，学校是传承发展文化的重要载体，通过建设学校博物馆能更好保护珍贵资源、凝聚文化认同，吸引家庭、社会等多主体共同构建美好的学校生活。尤其是对乡村学校来说，乡村文化的挖掘、保护、传承弘扬，既有助于学校核心精神的塑造与维系，更需要依托学校实现可持续发展。

学校博物馆建设要处理好几对关系

学校博物馆建设并非学校工作必选项，而是学校根据内涵式发展和育人体系优化的现实需求之选，不能为了建而建，要处理好如下几对关系。

一是“物”和“人”的关系。学校博物馆建设应从以“物”为中心转向“物”与“人”并重，对于通常意义的博物馆来说，“物”本身是关键，即博物馆收藏、展示、研究的基础，收藏、保护和展示本身就是意义所在。但对于学校博物馆来说，关注“物”，更应通过对“物”的选择、挖掘以建构身份认同、创生知识、创设联结、赋予意义，进而支持学生和教师成长。因此，建设学校博物馆是从构建学生学习支持体系的立场出发，需结合“物”研究“人的成长”，对标学生核心素养，深化学校人才培养模式改革。

二是“客观知识”和“主观知识”的关系。广义的知识包含客观知识和主观知识两个层面。客观知识通常指经过验证、证实的知识，具有客观性、科学性和普遍性；主观知识是个体对客观世界的主观理解和解释，包括信念、价值观、假设等。学校博物馆建设服务于学校教育教学、人才培养，通过物质与非物质形态展品达成目标。博物馆陈设展示的人工制品、精神产品等并非简单堆砌，而应按照一定逻辑组织，形成内在秩序。同时，要做好收集、观察、辨识、记录、实验、解释、展示等流程的设定，引导学生在潜移默化中收获主观知识，牢牢把握住学校博物馆建设的初衷。

三是形式与内涵的关系。学校博物馆在定位、角色与发展范式上应真正与学校发展相融合，与办学理念和培养目标相融合，才能取得可持续效果。学校现实环境不同、实践基础不同、战略目标不同，建设学校博物馆没有标准答案，可基于地缘优势或资源禀赋选择博物馆的类别，结合学段特征、学生和家庭背景、教师队伍情况组织策划，更重要的是，需建立相关机制以确保教师学生深度参与，围绕自然、科学、历史、文化、艺术等主题设计项目式课程，构建教学评一体化框架，在教师教研、人工智能等领域给予专业支撑，真正形成师生对自然与社会敏锐的感知力、强大的观察力、油然而生的热爱珍视、求真务本的科学精神。

（作者：张爽，系首都师范大学教育学院院长）

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