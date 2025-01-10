原标题：课间延长5分钟，多了哪些新变化？

铃声一响，孩子们冲出教室，奔向操场、奔向篮球架、奔向乒乓球台……汗水在阳光下闪耀。

2024年秋季学期，一些地区中小学将课间活动时间由10分钟延长到15分钟。这学期即将结束，课间15分钟实施效果如何？增加了5分钟，孩子们能做些什么？时间延长，课间活动场地如何保障？活动增多，孩子们的安全风险怎么避免？让我们深入各地校园，看看不同学校是如何做的。

优化教学设计，给足课间15分钟

讲述人：湖北省枝江市仙女小学英语教师 李婷婷

丁零零的下课铃声响起，校园一下子就热闹起来了。孩子们走出教室，有的到球场上打篮球、跳长绳，有的在楼下玩魔尺、跳房子……这是新学期以来，学校将课间10分钟延长至15分钟后的新景象。

我们学校有29个班、近1200名学生，学生课间上厕所、接水经常要排队，有时遇到书法、科学、创客等要换教室上课的科目，留给课间活动的时间就更少了。记得有个篮球社团的孩子曾向我“抱怨”：课间10分钟时间太短了，教室在三楼，他非常想去下面操场打篮球，但刚拿起球没拍两下，上课铃声就响了。后来下课干脆就喝口水、上个厕所，在教室里或者走廊上待一会儿。

别看只多出来5分钟，但可以让更多孩子走出教室、走向户外，享受更具健康活力的校园生活。不少老师疑惑，一天的课表安排得满满当当，从哪里挤出来这5分钟？

课间增加5分钟，看似简单，其实考验着学校的管理安排和老师的教学水平。学校对课间操、午间阅读以及下午课后整理等时间进行了优化调整。调整后，学生上下学和午休时间总体保持不变。原来的课间10分钟延长到15分钟，加上大课间35分钟和体育课40分钟，学生每天校内玩耍和体育锻炼时间达到145分钟。

同时，针对一些老师担心课间延长后会影响教学进度，学校开展集体备课，帮助老师高效组织课堂教学内容，优化教学设计，并严格要求打铃就下课，禁止拖堂。每周五，学校会统计、反馈本周的巡查情况，确保15分钟能够真正归还给学生。

课间延长至15分钟后，学校根据年级特点，在各楼层设置活动区域，安排游戏区和阅读角，不同班级根据自己实际组织开展个性化、多样化的课间活动。教室外有百变魔尺、趣味数独园、奇妙的拼图、萝卜蹲等游戏区域，还有展示科普知识和学生手工作品的科学玩家长廊……校园各个角落被巧妙利用，随处可见学生自由活动的身影。

“现在我每天可以和小伙伴们去操场多运一会儿球、多投几次篮，球技也长进了不少呢。”篮球社团的孩子喜笑颜开。

活泼好动是孩子们的天性，为保障校园活动安全，学校会提前对各角落开展多轮安全隐患排查。如今，校领导和值周教师每天都会在校园中巡查，发现并处理安全隐患，体育老师也会做好各项运动的专业指导，还有学生组成的自治管理委员会，同学们课间会自我管理、自我服务。

新的作息时间表执行了一个学期，我们就有了新收获。对比前两年的体质测试成绩，全校学生整体水平有明显提高。更重要的是，孩子们脸上的笑容多了，上课更专注了，学习效率更高了。

丰富课间活动，让校园生活更精彩

讲述人：辽宁省大连市中山区向阳小学党支部书记、校长 张海燕

“学要踏实，玩要痛快”，我们希望每个孩子都能拥有健康的生活态度。把课间时间从10分钟延长到15分钟，我们的想法很简单，就是要多给孩子留点儿放松时间，鼓励他们把学习生活安排得张弛有度，不但爱玩儿，还要会玩儿。

怎么把自由快乐时光还给孩子，确保这15分钟“真下课、真放松、真有趣”？我们按照大连市中山区教育局《中山区中小学课间管理指导意见》要求，针对北方气候特点，开设体育、益智、科技、阅读等多样化的课间活动场域，同时满足春夏季室外活动和秋冬雨雪天气室内游戏的需求，让孩子一年四季都能畅快享受15分钟的课间时光。

“课间15分钟的意义，不仅仅是孩子们多了5分钟的休息放松时间。实践告诉我们，这5分钟可以让孩子们从容地走到户外，选择自己喜欢的方式愉快地玩耍、自由地社交。”我们学校青年体育教师赵彤宇的这番话，让我深受启发。除了给孩子们更多时间，我们也想方设法为他们开辟更广阔的“天地”，最大化利用学校现有条件，让15分钟的课间活动更加缤纷多彩。

于是，“场域开放，物尽其用”的改造行动，在老师们的群策群力下迅速开展。开放体育器材，在操场、走廊等公共区域设置体育器材共享区；建设室内乒乓球室和低幼年龄专用室内篮球练习室；充分利用各种场地，让篮球、排球、乒乓球、板羽球等各种体育器材触手可及、自由使用……学生在体育课上掌握的技能技巧，在课后也有了练习和交流的舞台。看着焕然一新的活动室，老师们比这群孩子都开心。

身上有汗，眼里有光。户外活动时间多了，孩子们的精气神更足了。让自由和快乐浸润课间时光，让阳光和健康的生命体验刻进每一位向阳少年的人生记忆，这就是我最简单美好的期盼与信念。

盘活校园空间，巧解场地难题

讲述人：江苏省无锡市新洲小学体育学科组组长 胡龙友

在我们学校，课间15分钟被雕琢成了充满意义与乐趣的教育微场景。作为老师，我深切感受到了这看似短暂的课间时光所蕴含的巨大能量。

每当下课铃声响起，校园便立刻化为一片欢乐的海洋。室内外啦啦操激情飞扬，飞盘轻盈穿梭，陆地冰壶巅峰对决，传统与新兴运动项目在此交织。1906名学生家长积极参与游戏征集，经过大数据筛选，一系列经典且富有创意的游戏在校园重现。跳皮筋、踢毽子、丢沙包、打弹珠、翻花绳、抓石子等传统游戏如火如荼地进行着。

学校合理规划场地，盘活校园空间，巧解课间场地难题：向上向下拓展场地，在立体空间上进行延伸，对教学楼前的方形空地进行精细化测绘与布局调整，划分为步幅测量、方向训练、迷宫等30种益智类游戏场地，并经过安全加固，精心打造空中足球“绿色岛屿”；充分利用体育场馆资源，设置篮球投篮练习场、羽毛球对打区、乒乓球室内活动基地等；灵活调整场地功能，在操场周边的狭长地带设置跳绳、踢毽子专用区，提升场地的利用率……有了足够的场地，孩子们的15分钟也变得更充实。看着他们跑着、跳着、追逐着，各项身体素质逐渐提高，关系也更加亲密，作为体育老师的我深感欣慰。

课间15分钟，生动体现了“为每一个孩子的幸福人生奠基”的育人理念，它承载着教育的多元价值与生命成长的蓬勃力量。未来，我们将继续探索创新，深挖课间小天地中教育的无限可能，引领孩子们向着美好未来奋勇前行。

加强值班管理，给快乐课间系上“安全带”

讲述人：福建省泉州市通政中心小学校长 曾凤蓉

“我最担心孩子可能因意外受伤，影响学业甚至未来生活。”调研时，五年级11班的一名学生家长这么说。

课间从10分钟延长到15分钟，孩子户外活动增加，安全风险也随之增加，怎么更好地保障他们的安全？我们开设课间安全主题班会，在每天放学前1分钟、每周放学前5分钟、每个节假日放假前30分钟，对学生进行安全提醒和教育，包括户外运动安全知识、自我保护技能等，提高学生的安全意识和自我保护能力，通过案例分析、模拟演练等方式，让学生直观感受运动中的风险、了解预防措施。还在校区主要运动场所配备自动体外除颤器（AED），构建一张紧密的生命安全网。

对于课间15分钟活动的游戏设置，我们坚持“就近活动、当堂负责、人人动起来、闹与静结合”的原则，在教室周边、走廊开展课间活动。同时，积极完善“人人都是安全员”网格化管理机制，充分发挥各楼栋值班教师的作用，加强课间值班管理，确保学生在各个点位活动时都有“安全员”有序指导，为学生的快乐课间系上“安全带”。每天开展课间活动时，校领导会走出办公室，关注学生课间情况，德育处、教务处的老师会到指定点位进行保障，体育老师也会做好各项运动的专业指导。

延长课间时长，还需要学校和家长之间建立紧密的合作关系，共同关注孩子的身心健康，防范安全事故发生。我们会定期向家长通报活动安排及安全情况，邀请家长参与学校活动，了解孩子的运动状况。比如，我们每学期会组织“跳绳大王”比赛，邀请家长入校当裁判员，亲眼见证孩子的成长，通过学校公众号、微信群等，让他们关注学校户外体育活动安全管理，并提出建设性意见和建议。

对于课间体育锻炼，有的家长内心是矛盾的，既期盼孩子能多参与体育锻炼，尤其小学阶段，是孩子身体快速发育时期，运动对骨骼发育及视力保持都有好处，又担心孩子在运动中受伤。当他们了解到学校为保障学生课间锻炼安全所采取的措施，便放心多了，鼓励孩子在学校多参加运动，提升身体素质。

（项目团队：记者 陈海波、邓晖、苏雁、吴琳、高建进、王建宏、冯家照、张锐 通讯员 毛梅竹、毛晓娜、李雨霏）

(责编：李昉、郝孟佳)