原标题：贵州发现洞穴植物新物种兴义报春苣苔

记者从贵州大学获悉，经过多次跟踪调查，科研人员在贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义世界地质公园的一处喀斯特洞穴里，发现苦苣苔科植物新物种兴义报春苣苔。这一研究成果于日前在植物分类学国际期刊《植物纲要》上发表。

论文第一作者、贵州大学林学院研究生顾江淼介绍，兴义报春苣苔是典型的喀斯特洞穴弱光带植物，为苦苣苔科报春苣苔属，花紫色，有一对醒目的白色大苞片，花期为7月至8月，是目前本属植物花期最晚的物种之一。通过形态学和分子系统学研究对比，确定其为一新种。

据介绍，苦苣苔科植物大多生长在喀斯特地貌中，具有极高的物种多样性。有记录的研究证明，学者在黔西南州就发现超过60种苦苣苔科植物，但它们的数量极少，多为特有种，分布范围狭窄。

此次新发现的兴义报春苣苔为兴义世界地质公园特有种，仅分布在模式产地兴义世界地质公园的两处喀斯特溶洞内，均生长在石灰岩洞穴的岩壁上，总数量约为500株。这两处溶洞靠近人类居住区，易受到人为活动干扰。

兴义世界地质公园喀斯特地质景观类型丰富，生物多样性独特。近年来，在兴义世界地质公园生物多样性综合科学考察等项目支持下，马岭河小苦荬、兴义报春苣苔等新物种相继被科研人员发现。项目团队负责人、贵州大学林学院教授安明态表示，系列研究成果揭示了兴义世界地质公园具有丰富而独特的生物多样性，值得进一步开展系统性的调查研究。（记者吕慎、陈冠合）

(责编：李昉、郝孟佳)