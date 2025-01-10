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中国石油大学（北京）海南研究院揭牌成立

2025年01月10日11:42 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京1月10日电 9日，中国石油大学（北京）海南研究院揭牌仪式暨第一届深海矿产资源青年学术论坛在三亚崖州湾举行。

据介绍，海南研究院是中国石油大学（北京）在海南省支持下设立的异地科研机构。研究院围绕深海油气等领域，依托三亚崖州湾科技城的政策、区位和科研条件优势，发挥学校的学科、科技和人才资源优势，聚焦海洋油气、海洋工程、深海矿产资源、石油化工、新能源与材料、安全生产等重点领域，开展科学研究、成果转化和博硕士等高层次人才培养。

目前，海南研究院建有海洋油气地质工程一体化研究中心、海洋油气工程研究中心、海洋油气装备研究中心、海洋油气人工智能研究中心4个研究中心，筹建1个院士工作站。研究院依托4个研究中心和1个院士工作站，以及中国石油大学（北京）2个国家重点实验室和31个省部级重点实验室，全面开展深海油气领域的科学研究工作。

中国石油大学（北京）党委书记王同奇表示，力争把海南研究院打造成海洋油气领域世界一流的人才培养、科学研究与技术开发转化基地，突破一批海洋科技“卡脖子”技术，为海南海洋产业升级提供技术引擎，为海南自由贸易港建设提供科技支撑。（孙竞、实习生黄劭光）

(责编：李依环、熊旭)

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