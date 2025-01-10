人民网北京1月10日电 （唐婕）1月9日，由中国书刊发行业协会、中国教育装备行业协会主办的《3—8岁儿童阅读能力评估》团体标准发布会在京举行。

活动现场。主办方供图

据介绍，该标准以儿童身心发展规律为基础，结合教育部《3—6岁儿童学习与发展指南》《中国学生发展核心素养》等政策文件，广泛借鉴儿童发展心理学、教育心理学等多领域的理论经验和研究成果，为儿童提供更精准、更适宜的阅读指导，助力其阅读能力的高效提升和核心素养的全面发展。“每个指标都设置了详细的评估细则以及评估星级，这标志着儿童阅读能力评估体系由定性化评估迈向可定量化评价阶段。”中国书刊发行业协会理事长艾立民在致辞中表示。

北京师范大学教授李燕芳在介绍3—8岁儿童阅读能力评估工具时指出，标准明确提出了不同年龄段儿童的阅读能力要求，它为教育工作者提供了清晰明确的儿童阅读能力评估指标和方法，使教师能够更准确地了解每个孩子的阅读水平和特点，从而制定个性化的阅读教学计划和指导策略，提高阅读教育的针对性和实效性。

据了解，此活动由中国书刊发行业协会少年儿童分级阅读标准研制与应用实验室、北京师范大学出版社（集团）有限公司承办。

(责编：陈琦、刘凡)