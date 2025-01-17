原标题：以“一校兴”带动“全域兴”

县中是县域基础教育的龙头，对引导和促进县域义务教育优质均衡发展具有重要支撑作用。作为全市的教育“高地”，河北省承德市承德县在全市率先成立承德县第一中学（以下简称“县一中”）教育联合体，旨在利用两三年时间，实现各成员校办学品质整体提升，并在全县形成可复制、可推广的办学实践成果和经验模式。

缘何由县一中承担改革重任？记者日前探访了该校。2011年，县一中700多人参加高考，二本上线仅86人，一本上线率仅2%。同年8月，时任县教育局党组书记的王占民临危受命，担任该校校长。

王占民上任后，《承德县第一中学教职工行为规范》《教职工请假制度》等制度相继出台，4个督查小组迅速成立，每天对教职工教学、行为等情况进行督查、通报，并纳入年终考核。从规范课堂、课间等秩序入手，促进学生良好行为习惯养成。

以“一校兴”带动“全域兴”，让更多孩子享受到优质教育资源，实现承德县全县教育优质均衡发展。解题从组建教育联合体“落笔”，2024年1月，承德县成立以县一中为龙头，承德县第三中学、承实高级中学、县一中初中部为成员的教育联合体，王占民被任命为教育联合体党委书记。

“成员学校以县一中办学模式为基本参照，实行常规管理统一、规章制度统一、课程设置统一、教研活动统一、质量评价统一、考试考核统一，通过‘移植+嫁接’等方式，在尊重各成员校的办学实际和文化传统的前提下，共商课堂改革、教师培养等方面问题，提升办学品质，引导学校提升内涵，发掘和打造学校特色。”王占民介绍，教育联合体不断搭建教师发展平台，通过师徒结对、跨校教研、教师交流、名师工作室等多种方式盘活教师资源，使教育联合体成为名校长名师孵化基地、骨干培育基地、新教师成长基地，实现成员校办学品质整体提升。教育联合体成立后，能享受县一中优质教育资源的孩子从4000多人增至1万余人。

据了解，随着教师跨校交流的日渐频繁和师资融合的不断深化，现在，承德县教育联合体各成员学校教学质量实现明显提升。

（记者 耿建扩 陈元秋 通讯员 关鹏玉）

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