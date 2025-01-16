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探索构建中国哲学社会科学自主知识体系——

中国社会科学院发布22项重大成果

2025年01月16日08:26 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报电（魏小雯）近日，中国社会科学院在京举行成果发布会，以“构建中国哲学社会科学自主知识体系”为主题，发布22项重大成果。与会作者、编者代表介绍了相关成果的研究背景、创新观点、学术特色。

　　本次发布的成果包括专著类14项，论文类8项。其中，《习近平法治思想的法治概念体系及其基本特征》《国家发展的道路》《2025年中国社会形势分析与预测》《统一发展经济学初论——人类经济发展的力量分析》等展现中国哲学社会科学创新思考，回应当代中国发展现实问题，为中国式现代化提供理论支撑。《论原始思维的两重性》《中国考古学·宋辽金元明卷》《元大都：1964—1974年考古报告》《解读金沙》《中斐关系史》等聚焦中华民族深厚的历史底蕴，以满怀文化自信的姿态向世界发出中国声音。

　　据悉，中国社会科学院在2024年以体制机制创新为抓手，以重大理论和实践问题为主攻方向，组织开展重大科研项目，共设立各类项目700余项，完成各类学术成果10000余项，在构建中国哲学社会科学自主知识体系方面作出积极努力。

(责编：李昉、郝孟佳)

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