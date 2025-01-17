打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

“RNA剪刀”切割全过程首次揭示

2025年01月17日08:17 | 来源：科技日报
小字号

原标题：“RNA剪刀”切割全过程首次揭示

记者16日从西湖大学获悉，西湖大学生命科学学院、西湖实验室申恩志团队联合吴建平团队成功揭示了小鼠体内PIWI蛋白（MILI蛋白）与piRNA协作切割目标RNA（核糖核酸）的全过程。相关研究成果于北京时间1月15日24时在线发表于《自然》杂志。

“在细胞的运作过程中，非编码小RNA起着至关重要的调控作用。其中，piRNA在动物生殖细胞发育和生成中扮演着关键角色。”申恩志介绍，piRNA如同“RNA剪刀”，与PIWI蛋白结合成复合物，专门识别并切割逆转录转座子的RNA，防止其在基因组内随意“跳跃”，从而保障基因组的稳定性。然而，此前这一“剪刀”的具体工作机制一直未知。

申恩志团队早在2015年就开启了对piRNA的探索之旅。研究初期，他们面临的最大挑战是人工表达获得PIWI蛋白。PIWI蛋白通常来源于生殖细胞，获取难度大，且在表达过程中容易结合其他RNA片段，导致实验难以成功。历经多次失败，直到2021年，研究团队才终于成功获得具有切割能力和活性的PIWI蛋白，为后续研究奠定了坚实基础。

RNA切割过程快速且动态，难以直接观察。为攻克这一难关，他们充分利用西湖大学在结构生物学方面的优势，联合吴建平团队制定了详细的研究策略。

研究团队首先获取了PIWI-piRNA二元复合物，然后让其与不同长度的靶标RNA结合，通过分步观察的方式，深入研究复合物的结构变化。他们运用先进的技术手段，成功识别出PIWI蛋白开放、中间、关闭的3种过渡状态。这3种状态就如同一只手在抓取物体时，先张开（开放状态），然后逐渐握住目标（中间状态），最后完成切割（关闭状态）。同时，研究团队还成功鉴定出新的RNA切割催化中心关键位点。

“我们的最终目标是，更好地理解小的调控型RNA的机制，以及它的生物学功能，并希望能够更好地将其转变成实际应用。”申恩志表示，鉴于核酸技术在新冠疫苗和核酸药物等领域的成功应用，该成果有望为开发基于RNA调控机制的创新疗法提供新思路。（记者刘园园）

(责编：郝孟佳、孙竞)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部