原标题：探索在高中学业水平考试中纳入实验操作

近日，教育部办公厅印发《中小学科学教育工作指南》（以下简称《工作指南》），明确教育行政部门、学校和科学类课程教师工作内容。《工作指南》指出，实施中小学科学教育工作，要聚焦科学观念、科学思维、探究实践、态度责任等核心素养培育，围绕课程体系构建、育人方式变革、师资队伍建设、评价范式改革等关键环节精准发力。

《工作指南》明确，配齐配优科学类课程教师。要根据教学需要配齐配足小学科学教师，确保科学教师具有科学类相关学科教师资格证，推动实现每所小学至少有1名具有理工类背景的硕士学位科学教师。同时，要配强科学副校长，确保每所学校至少有1名科学副校长，鼓励并支持高水平综合性大学、科研院所等单位的科学家、理工科专家担任科学副校长。

在科学教师培养上，《工作指南》提出，要推动高水平师范大学开设科学教育专业，优化师范类院校科学教育专业课程设置和培养模式，鼓励通过提高跨专业学习和实践教学比例，培养教育教学综合能力。在公费师范生项目中提高科学教育学生培养比例，支持综合性大学培养科学类课程教师。

《工作指南》强调，要将实验等探究实践纳入评价体系。具体来说，将学生平时实验操作和参加科学探究实践活动等表现纳入综合素质评价内容；将实验操作纳入初中学业水平考试。有条件的地区，探索在普通高中学业水平考试中纳入理化生等实验操作。

《工作指南》明确，要数字化赋能科学教育。指导学校创新应用国家智慧教育公共服务平台开展科学教学，加强科学教学优质数字资源的共建共享和有效供给，组织教师利用平台“名师名校长工作室”等资源开展课前备课、课中教学和课后教研，探索基于平台的点播教学、直播教学、自主学习等方式。要利用智能装备为科学教学创设沉浸式学习环境，借助自适应学习引擎实现学习路径的个性化定制与学习资源的适配推送。探索虚拟仿真和计算机建模等科学教学新模式，开拓生成式人工智能大模型在科学教学中应用的新场景，利用数据分析技术提升教学评价的精准化水平。（记者张盖伦）

(责编：李依环、孙竞)