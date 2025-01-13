内蒙古包头市昆都仑区：

昆都仑区一所中学的学生使用英语听说学习平台进行练习。

昆都仑区教育局供图

课间时分，位于内蒙古自治区包头市昆都仑区的包头市第三十五中学操场热闹非凡，学生来到跑道前进行跑步训练，AI体育设备自动识别并记录运动数据。英语课上，老师运用智慧黑板开展互动式教学，学生通过数字化平台进行听说读写练习……

包头市第三十五中学的智慧校园建设是昆都仑区开展教育数字化的缩影。近年来，昆都仑区聚力实施智慧教育“区校一体化”创新工程，下好智慧教育“先手棋”。

推进智慧教育，设施建设是硬件支撑。数据显示，昆都仑区已有2000余间中小学教室实现了智慧黑板和护眼灯全覆盖，有直录播互动教室等300余间，一键式智能报警系统及智能安防平安系统覆盖所有中小学、幼儿园，完成校园网主干万兆、桌面千兆及无线网的全覆盖。

昆都仑区还在智慧应用、信息素养、资源服务等方面持续打造特色。当地通过使用一体化备授课、智慧作业、英语听说等智慧应用平台，深化智慧应用“教、学、管、评、测”功能，现已关联中小学、幼儿园（含民办）114个，覆盖学生9万余人，家长18万余人。该区还开展了面向全区中小学教师的信息技术应用能力培训，总计培训2.85万人，提升教师信息素养。

教育数字化是教育发展的新拐点和新机遇。昆都仑区坚持问题导向，扩大优质资源共享，推动教育变革创新，先后出台并实施《昆都仑区教育信息化高质量发展实施方案》《昆都仑区“互联网+教育”建设实施方案》等一系列支持政策，有助于该区智慧教育水平不断提升。

（魏同基、苏勤、耿红丽）

(责编：郝孟佳、李昉)