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中国人民大学成立低空经济和太空经济国际联合研究中心

2025年01月13日14:53 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京1月13日电 （记者郝孟佳）近日，中国人民大学低空经济和太空经济国际联合研究中心成立仪式暨《新质生产力研究文库》发布会在京举行。

中国人民大学党委书记张东刚表示，要牢牢把握新质生产力的“时”与“势”，构筑学科交叉融合“先行区”，主动探索新质生产力的内涵与边界，以学科交叉融合推动研究创新；牢牢把握新质生产力的“破”与“立”，争创服务改革发展“引领区”，立足低空经济和太空经济产业需求，推动更多创新成果和应用场景涌现；牢牢把握新质生产力的“点”与“面”，打造国际合作交流“示范区”，畅通教育、科技、人才的良性循环，为发展新质生产力提供强大人才支撑和智力保障。

张东刚介绍，中国人民大学将积极组织校内研究力量，与国内外领军团队开展高水平研究合作，打造低空经济和太空经济领域具有全球影响力的高水平国际联合研究平台和高层次人才培训高地，为推动战略性新兴产业蓬勃发展、加快培育新质生产力、提升低空与太空战略防御能力贡献重要力量。

国家空管专家咨询委员会委员、北京大学工学院教授程承旗指出，发展低空经济产业的空间极为广阔，如果说互联网经济极大地便利了人类信息交流，那么低空经济发展将在根本上重塑人与人、人与物之间的时空距离。

据悉，《新质生产力研究文库》由中国人民大学出版社与新质生产力研究中心联合策划，邀请知名专家学者组成编委会，负责选题征集、评审和推荐。文库将充分发挥优秀研究成果和人才的引领示范作用，持续推出一批选题立意高、书稿质量优、社会影响大的精品力作，遴选优秀著作进行多语种版权输出、面向海外发行。

(责编：李依环、熊旭)

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