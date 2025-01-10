原标题：【瞧！我们的前沿科技】关键金属资源潜在分布区被揭示

9日，中国地质大学（武汉）地球科学学院教授陈春飞携手长江大学教授刘勇胜、澳大利亚麦考瑞大学教授斯蒂芬·福利等科学家，在《自然》杂志上发表研究论文。

此项研究通过高温高压实验模拟克拉通（古老大陆）边缘深部岩浆的演化过程，发现了克拉通边缘区域深部存在富硫化物大陆。这一发现结合全球火成碳酸岩和岩浆硫化物矿床的时空分布特征以及地球化学统计分析，进一步揭示了富硫化物大陆根对火成碳酸岩和硫化物矿产形成与演化的控制作用。

克拉通是最为古老和稳定的、成碗状结构的大陆板块，是大陆最厚的区域，也是重要的矿产储藏区，尤其是金属矿藏和能源矿藏。由于长期的地质演化和深部热力学过程，克拉通成为深部挥发性物质（如碳、硫及其他气体）的富集地。

挥发性物质在金属矿产的形成过程中发挥着关键作用，但克拉通地区挥发性物质与金属矿产之间的联系一直没有得到足够重视。

此次，研究人员通过实验模拟以及对克拉通边缘区域火山喷发携带的地幔样品进行统计分析，支持了克拉通边缘区域具有富硫化物的大陆根这一发现。提出克拉通边缘火成碳酸岩分布区域很有可能是关键金属资源的潜在分布区。这一重大发现，对于理解矿产资源的成因机制提供了全新的视角，同时对未来勘探关键金属资源具有重要指示意义。

铜、稀土等关键金属在当前科技进步和产业升级中扮演着举足轻重的角色，但其供需矛盾日益突出。该研究揭示了硫化物矿床与碳酸岩之间的成因关系，发现了克拉通边缘的富碳酸岩区域是关键金属的富集地，这为未来矿产资源的勘探和开发提供了科学依据和重要方向。（记者王建宏、张锐）

(责编：李昉、郝孟佳)