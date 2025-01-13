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傅园慧入职浙大！学生：使出“洪荒之力”选游泳课……

2025年01月13日13:55 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京1月13日电 近日，游泳运动员傅园慧入职浙江大学的消息引发广泛关注。浙江大学今天发布消息，分享了傅园慧从“运动员”到“高校教师”，完成身份转变的感受。不少浙大学生在官微下留言：“使出‘洪荒之力’选游泳课”……

记者了解到，傅园慧此前已入职浙江大学公共体育与艺术部，聘用岗位为“教学为主岗”。今年1月初，浙江大学公共体育与艺术部开展新教师始业教育培训，傅园慧等12名新进教师参加培训。

近日，傅园慧在浙大紫金港校区与媒体见面。浙大供图

近日，傅园慧在浙大紫金港校区与媒体见面。浙江大学供图

第一次试课教蛙泳 关注学生心情是否放松、愉悦

傅园慧与浙大师生在游泳馆。浙江大学供图

傅园慧与浙大师生在游泳馆。浙江大学供图

谈及此次身份转变的感受，傅园慧表示，从运动员向教师转变，跨度还是比较大的。作为一名教师，需要言传身教，自己的品行就是对学生的教育。作为游泳老师，她希望能够在专业技术上给学生足够的支撑，在个性、情绪上提供足够的价值。

“上一次试课，我教大家蛙泳，讲解如何增进蛙泳技术，让自己游得更轻松、更愉快。我非常重视同学的精神状况，或者说心情是否足够放松、愉悦。”傅园慧说。

她认为，相比游泳训练的成绩，同学们在学习中感到快乐，实现精神饱满、提升人格素质更重要。当然，如果想成绩上更精进，自己也会尽全力提供帮助。

希望通过游泳课培养同学们的“逆商”

傅园慧在新教师入职仪式上发言。浙江大学供图

傅园慧在新教师入职仪式上发言。浙江大学供图

“学习游泳，很多同学怕水，刚开始肯定会呛水。我们去面对、去战胜恐惧，就是自我提升的过程——我不怕，我克服了；我不怕，我还要再坚持，我会变得更加乐观、坚强。”傅园慧希望自己的游泳课，能够给同学们带来突破自我的成就感。

傅园慧表示，希望通过游泳课传递更多正能量，培养同学们的“逆商”：在遇到挫折时，怎样咬牙坚持，不放弃自己。这些词在书本上看起来是单薄的，但是在生活中弥足珍贵。（孙竞、李依环、实习生郭锦枝）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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