人民网北京1月15日电 （记者郝孟佳）今天，记者从国家公务员局获悉，中央机关及其直属机构2025年度考试录用公务员笔试成绩和合格分数线公布。考生即日起可登录“中央机关及其直属机构2025年度考试录用公务员专题网站”查询。

中央机关和省级（含副省级）直属机构综合管理类职位合格分数线为：总分（行政职业能力测验和申论科目成绩合计，下同）105分，行政职业能力测验科目60分。

市（地）级和县（区）级直属机构综合管理类职位，行政执法类职位合格分数线为：总分95分，行政职业能力测验科目50分。

西部地区和艰苦边远地区（山西、内蒙古、吉林、黑龙江、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆等15个省区市）的市（地）级、县（区）级直属机构综合管理类和行政执法类职位，定向招录服务基层项目人员和在军队服役5年以上的高校毕业生退役士兵职位，非通用语职位，以及特殊专业职位合格分数线为：总分90分，行政职业能力测验科目45分。

金融监管总局及其派出机构职位、中国证监会及其派出机构职位和公安机关人民警察职位统一组织了专业科目笔试，专业科目笔试合格分数线为：45分。

据了解，各职位进入面试的人员名单将根据规定的面试比例，按照笔试成绩从高分到低分的顺序确定，面向社会统一公布。对于笔试合格人数与拟录用人数之比未达到规定面试比例的部分职位，国家公务员局将组织公开调剂，后续还将针对出现人员空缺的职位，面向社会统一进行补充录用。

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