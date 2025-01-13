发布会现场。人民网记者 李依环摄

人民网北京1月13日电 《中国创新人才发展报告（2024）》发布会暨教育、科技、人才一体化背景下创新人才与创新战略研讨会近日在北京举办。会议由首都经济贸易大学北京市经济社会发展政策研究基地、劳动经济学院和社会科学文献出版社共同举办。

会上，《中国创新人才发展报告（2024）：教育、科技、人才一体化背景下的创新人才与创新战略》（下称《报告》）发布。该书系首都经济贸易大学主创的第二部创新人才蓝皮书，聚焦“教育、科技、人才一体化背景下的创新人才与创新战略”，通过收集创新人才与创新群体的调查数据与统计数据，系统分析了创新人才发展的分布格局与趋势预测、顶层设计与战略谋划、教育发展与人才培养、数字科技与人才开发、区域探索与经验启示，并提出相关政策建议。

首都经济贸易大学校长吴卫星表示，《报告》汇聚全国专家资源，坚持政策研究与学理研究并重，通过多学科交叉研究的融会贯通，彰显中国特色的创新人才理论和典型实践经验，能够切实为创新人才发展提供有力支撑。未来，首经贸将大力促进政界、学界、企业界在人才学领域的沟通、合作与共识，为我国加快建成世界重要人才中心和创新高地贡献力量。

中国人力资源开发研究会会长欧晓理表示，《报告》聚焦创新人才发展领域的前沿问题，系统揭示了创新人才对科技自立自强和经济社会高质量发展的核心支撑作用，为区域创新人才生态体系建设、教育与科技的协同发展提供了具体指引，是一部具有重要学术价值和实践指导意义的研究成果。

蓝皮书主编、首都经济贸易大学党委副书记徐芳表示，《报告》聚焦 “教育、科技、人才一体化背景下的创新人才与创新战略”重大问题，以“战略引领、教育发展、数字科技、区域探索”为主线，揭示了教育、科技、人才统筹推进的创新人才发展规律，以及一体改革的重点领域，旨在为新时代教育强国、科技强国、人才强国建设提供宝贵的理论依据和政策建议。

对于《报告》的整体逻辑和特色亮点，蓝皮书主编、首经贸劳动经济学院教授、北京市经济社会发展政策研究基地主任何勤进行了详细阐述。她以总报告为依托，分享了中国式现代化创新人才支撑、科技人才评价、创新高地建设、人工智能与科技人才、数字能力与人才供需、区域经验探索等分报告论点，指明了未来需要持续关注的重点领域。

研讨会环节组织召开了两场圆桌论坛，来自中国人民大学、复旦大学、北京师范大学、科技部科技人才中心、中国人事科学研究院、北京科技人才发展中心等高校、科研院所、人才工作部门的专家、学者，从科技人才成长规律、人才中心建设、人力资本与创新高地等角度分享最新研究成果。（李依环、实习生高云晴）

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