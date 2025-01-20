“江苏要在推进中国式现代化中走在前、做示范，教育必须继续走在前列，率先建成教育强省”“以百年树人的战略眼光、百舸争流的奋斗姿态，办好人民满意的教育，加快建设教育强省”……前不久，江苏召开全省教育大会，“教育强省”成为关键词。

近年来，江苏坚持为党育人、为国育才，加快打造“思政引领力强、人才竞争力强、科技支撑力强、民生保障力强、社会协同力强、国际影响力强”的教育发展高地，奋力在教育强国建设中走在前、做示范。

立德树人，促进学生全面成长

“宇宙就像一片资源丰富的海洋，如果不去探索，就会失了先机”“只有具备创新精神，才能实现从跟跑到并跑、从并跑到领跑”……近日，一场别开生面的“追星”活动现场，热烈的掌声不时响起。

在无锡举行的“致敬英雄航天员，弘扬航天精神”主题活动中，中国科学院院士叶培建、航天员费俊龙生动讲述了我国航天事业发展的光辉历程，激发了学子们的航天梦。

发布首批省级课程思政示范高校10所、示范专业52个；印发《江苏省全面推进“大思政课”建设的实施方案》……为上好思政课这一落实立德树人根本任务的关键课程，江苏先后出台一系列政策文件，提出一系列重点任务，思政课建设的总体设计不断完善，形成了“场馆里的思政课”“行走的思政课”等特色品牌。

“加油！加油！”冬日里，南京市长江路小学近700名学生围坐在足球场外侧，为场上的队员鼓劲。“我们一直重视青少年足球运动在小学校园里的具体实践，每周都有足球课，每年都有足球联赛。”该校党总支书记曹海永说。

这是江苏推进“五育并举”的一个缩影。近年来，江苏积极推动育人理念和育人方式变革，不断健全全员育人、全过程育人、全方位育人的体制机制。

实施项目式教学，加强学生全方位能力的培养；实施小学每天一节体育课，深化体育教学改革；实施美育浸润计划，健全美育课程体系……在江苏，教育不再是一“智”独秀，德智体美劳全面协同发展的局面正在形成。

优质均衡，办好人民满意教育

90%以上的义务教育学校总体达到省定办学标准、90%以上的学生在省级优质高中就读……一个个数字，彰显了江苏办好人民满意教育的不懈努力。

在江苏，教育数智化转型让优质教育资源“触手可及”。江苏智慧教育平台打造“苏e直播缤纷课堂”“周末复习课堂”等公益直播课，资源点播量超27.93亿。苏州线上教育中心提供名师课程资源、名师网络答疑、名师在线直播、在线学习行为数据分析等4大类教育服务，目前已覆盖153万余人。

此外，常州围绕教育“公平”“质量”两大主题，加大教育投入，全市全域创成省级义务教育优质均衡发展县（市、区）。泰州先后推出教育优先优质发展18条、优教5条等系列惠教利师政策，加大优质资源供给，提升教学质量。

发展规划优先安排教育、财政经费优先保障教育、公共资源配置优先满足教育；实施基础教育扩优提质行动，加快义务教育优质均衡发展，扩大普通高中优质资源……从“有学上”到“上好学”，江苏正构建起更加公平、更有质量的教育新格局。

优质教育资源“蛋糕”持续做大的同时，江苏教育公共服务水平也不断提升。

印发《关于构建优质均衡的基本公共教育服务体系的实施方案》，提供更加公平优质的基本公共教育服务；中小学校食堂全面实施“阳光食堂”信息化监管，食品安全全流程可溯；构建保障型资助与发展型资助并重的资助服务体系，力争家庭经济困难学生“一个都不掉队”……一项项政策举措落地见效，让江苏教育发展成果更多更公平惠及人民群众。

三位一体，支撑发展坚实有力

南京大学科研团队在世界上首次观察到引力子的“投影”，东南大学和紫金山实验室联合发布全球首个6G全频段全场景普适信道建模与仿真技术……这些年，重大科技成果接连涌现，江苏交出亮眼“成绩单”。

从实施优势学科建设工程、品牌专业建设工程、协同创新计划、特聘教授计划“四大专项”，到推动高校加快基础研究支撑平台、科技资源共享服务平台建设，近年来，江苏持续增强教育服务高水平科技自立自强能力。

数据为证：高校牵头建设了江苏50%的全国重点实验室，承担了70%以上的基础研究，获得了80%以上的国家科技三大奖励；江苏40所高校304个学科进入基本科学指标数据库（ESI）前1%，16所高校48个学科入选国家“双一流”建设名单。

江苏积极推动产学研用协同攻关，促进教育体系与科技体系、产业体系、社会体系有机衔接，打破高校与其他创新主体、创新力量间的壁垒。目前，近一半江苏高校优势学科与战略性新兴产业密切相关。此外，江苏还着力提升高等教育、职业教育服务经济社会发展的“适配度”，促进人才培养供给侧和产业发展需求侧结构要素全方位深度融合。

近年来，江苏教育取得累累硕果：在中国国际大学生创新大赛（2024）总决赛中，江苏高校共获得金奖83个，创历史最好成绩。在世界职业院校技能大赛总决赛中，江苏的金奖总数、中职金奖数、高职金奖数均位居全国第一。

“接下来，我们将深入贯彻落实全国、全省教育大会精神，按照教育部与江苏省战略合作协议的部署要求，聚焦建设教育科技人才一体统筹发展实验区，深化教育科技人才体制机制一体改革，探索教育科技人才联动贯通有效路径，以教育之强支撑人才之强、赋能科技之强。”江苏省教育厅厅长江涌表示。（记者 苏 雁 姚 昆）

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