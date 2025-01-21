1月20日，西泠印社社员李砚（左二）为外籍留学生讲述蛇年福字贴创作灵感。当日，来自巴西、马来西亚、加纳、哈萨克斯坦的外籍留学生在浙江杭州西泠印社体验福贴、春联和篆刻，感受古老的中国传统文化。中新社记者 王刚 摄

1月20日，多名外籍留学生等在西泠印社体验写福。当日，来自巴西、马来西亚、加纳、哈萨克斯坦的外籍留学生在浙江杭州西泠印社体验福贴、春联和篆刻，感受古老的中国传统文化。中新社记者 王刚 摄

1月20日，马来西亚留学生展示其创作的福贴。当日，来自巴西、马来西亚、加纳、哈萨克斯坦的外籍留学生在浙江杭州西泠印社体验福贴、春联和篆刻，感受古老的中国传统文化。中新社记者 王刚 摄

1月20日，外籍留学生和西泠印社社员李砚(中)展示各自创作的福贴。当日，来自巴西、马来西亚、加纳、哈萨克斯坦的外籍留学生在浙江杭州西泠印社体验福贴、春联和篆刻，感受古老的中国传统文化。中新社记者 王刚 摄

1月20日，外籍留学生在西泠印社社员李砚指导下写福。当日，来自巴西、马来西亚、加纳、哈萨克斯坦的外籍留学生在浙江杭州西泠印社体验福贴、春联和篆刻，感受古老的中国传统文化。中新社记者 王刚 摄

1月20日，篆刻家王臻向外籍留学生讲述篆刻印章的文化。当日，来自巴西、马来西亚、加纳、哈萨克斯坦的外籍留学生在浙江杭州西泠印社体验福贴、春联和篆刻，感受古老的中国传统文化。中新社记者 王刚 摄

1月20日，外籍留学生体验篆刻印章。当日，来自巴西、马来西亚、加纳、哈萨克斯坦的外籍留学生在浙江杭州西泠印社体验福贴、春联和篆刻，感受古老的中国传统文化。中新社记者 王刚 摄

1月20日，篆刻家王臻向外籍留学生展示篆刻印章。当日，来自巴西、马来西亚、加纳、哈萨克斯坦的外籍留学生在浙江杭州西泠印社体验福贴、春联和篆刻，感受古老的中国传统文化。中新社记者 王刚 摄

(责编：孙竞、熊旭)