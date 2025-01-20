记者从19日在京举行的第十七次全国社会主义学院院长会议上了解到，2025年，中央社会主义学院将立足新时代统一战线工作，在现有探索和成效基础上，推进编制政治共识教育教学大纲，为全国社院开展统一战线人才教育培养工作提供规范和遵循。

作为中国共产党领导的统一战线性质的高等政治学院、民主党派和无党派人士的联合党校，2025年，中央社院将围绕教学工作持续发力，优化以政治共识教育为核心、以文化认同教育为基础、以能力素质培养为重点的教学布局，推进统一战线学学科建设特别是统一战线学知识体系的构建，加强课程体系、教材体系建设，加快推进全面覆盖、重点突出、分层分类、特色鲜明的班次体系建设，加快形成适应完善大统战工作格局需要的培训格局，更好发挥社院作为统一战线人才教育培养主阵地作用。

在提升科研水平方面，中央社院将以“新时代统一战线论坛”“新时代中华文化论坛”“新时代政治共识教育论坛”三大品牌论坛为引领，发挥学术平台、交流平台、教育平台、宣传平台功能，助力构建中国特色哲学社会科学学科体系、学术体系、话语体系。中央社院将通过打造重点班次、深化央地协作等举措，做好中华文化教育、研究和对外交流。（记者 王海磬）

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