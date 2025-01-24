原标题：我国数据要素市场化建设取得积极进展

日前，“‘人大指数’系列发布启动会暨首场指数发布会”在中国人民大学举行。会上，《数据要素市场化推进力指数（2024）研究报告》（以下简称《报告》）正式发布。当前，各地数据要素市场化建设情况如何？保障支撑是否成形？《报告》及科研团队又提出了哪些针对性建议？记者就此采访了相关专家。

作为事关经济社会建设和国家发展的战略性资源，数据要素是促进数字经济发展的关键生产要素。

“数据要素市场化是指通过法律、技术、政策等手段，将数据资源的生产、分配、流通、消费等经济活动纳入市场体系来进行规范和管理。”中国人民大学信息资源管理学院院长刘越男说，通过市场化，数据的收集、存储、处理、分析和流通等都将遵循市场规律，优化资源配置。为响应和服务数据要素市场化的国家战略，构建自主知识体系，中国人民大学信息资源管理学院于2023年发起“数据要素市场化推进力指数”研究项目，以全面反映各地政府在引导和规范数据要素市场发展方面的能力和成效，为数字中国建设和数据要素市场健康发展提供智力支撑。

中国人民大学信息资源管理学院副院长任明介绍，目前，我国数据要素市场发展处于初级阶段；同时，各地因地制宜开展数据要素市场化建设的探索，在数字产业发展、数据要素制度建设、组织架构完善、公共数据授权运营、数据流通利用等方面取得了积极进展。

据任明介绍，全国各地的数据要素市场化推进力表现出显著的地域特征，整体呈现三大梯队分布：第一梯队包括广东、浙江、北京、上海、江苏、山东、福建、贵州、安徽、四川，这些省份拥有良好的发展基础，在全国数据要素市场化推进中发挥了引领示范作用。第二梯队包括湖北、重庆、广西、天津、湖南、河南、海南、山西、辽宁、江西，上述10个地区正在逐步提升保障支撑力度，在基础环境建设、执行推进方面蓄势发力。第三梯队的地区推进力尚显不足，部分地区正在通过加快算力基础设施规模化、绿色化发展，深化地区协作，合作设立数据交易所等，推进数据要素市场发展。

任明认为，2024年，全国各地积极响应国家顶层设计，完善数据要素政策与标准体系、技术支撑、组织建设，保障支撑初步成形。在政策标准方面，政策体系构建更具系统性与指导性，政策内容的考量更具全面性与均衡性，相关标准制定具有高覆盖度与区域引领性。在技术支撑方面，全国数字基础设施建设提速。算力总规模超过230EFLOPS，通用算力、智能算力、超算算力规模高速增长。各地着力建设新型数据中心与智能计算中心，践行绿色低碳发展理念。在组织工作方面，全国省级数据主管部门全部就位。国家数据局成立以来，已有25个省份相继成立数据局、数据管理局等。全国已组建省级数据集团27家、数据相关的行业协会500余家，数据要素市场建设力量更加多元。

《报告》建议，要强化产业环境支撑力、夯实数字经济根基，推动区域协同发展；提升政策机制保障力，出台组合型政策，激发市场主体活力；培育数据市场竞争力，供需两侧能力培育并举，升级市场化发展水平。

中国人民大学校长林尚立指出，中国人民大学将指数的研究作为服务党和国家重大战略的重要抓手，作为服务国家地区经济社会发展的重要方式，把影响经济社会发展的战略性重大问题作为研究重点，形成了一批关于中国式现代化、经济金融、城市与区域发展、人口健康、新质生产力等各领域的指数。在此基础上，整合各类指数，设立“人大指数”系列发布平台，统一对外发布各领域指数，建立固定机制，形成品牌效应，以更好服务经济社会高质量发展。

（记者 张亚雄）

(责编：李昉、郝孟佳)