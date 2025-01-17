原标题：吉林省中小学校将建设100间冰雪运动训练室（场）

近日，记者从吉林省召开的民生主题新闻发布会获悉，吉林省将开展中小学校校园冰雪运动训练室（场）试点建设，计划于2025年在全省中小学校建设100间冰雪运动训练室（场），含90间训练室、10个训练场。

吉林省教育厅副厅长单联成在会上介绍，近年来，吉林省教育厅深入实施“百万青少年上冰雪”行动，加快推动校园冰雪运动，推动义务教育阶段学校将冰雪运动及替代项目纳入体育课程。为持续加强对学校开展冰雪及替代项目体育课所需必要场地及设备设施投入，吉林省教育厅将通过2025年教育民生实事项目，在全省开展中小学校校园冰雪运动训练室（场）试点建设，计划在全省中小学校建设100间冰雪运动训练室（场）。

按照冰雪运动项目类别，吉林省教育厅设定了4套项目方案，其中，校园冰雪运动训练室2套，包括雪上项目运动训练室和冰上项目运动训练室；校园冰雪运动训练场2套，包括雪上运动项目训练场和冰上运动项目训练场。以上主要应用于冰雪运动项目理论知识教学、专项体能训练、专项技能以及实践教学等方面，旨在为学校提供更坚实的条件保障，让更多学生享受冰雪运动带来的健康和欢乐。

吉林省发展和改革委员会副主任易环宇说，2025年吉林省将重点推进20项民生实事，包括社会保障、困难群体救助、教育惠民等7个方面。其中，在教育惠民方面，除建设100间校园冰雪运动训练室（场）外，还将实施中小学校教室灯光照明改造；开展“阳光少年夏令营”活动，惠及农民工、新就业形态人员、困难职工等群体子女2000人；持续推进“求学圆梦行动”，资助5000名农民工、一线职工、产业工人参加学历继续教育。（记者任爽 通讯员芦猛）

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