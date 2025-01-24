人民网北京1月24日电 由中国教育科学研究院和人民网共同主办的“国际教育创新趋势研讨会”日前在北京举行。北京信息职业技术学院党委书记、校长洪伟接受人民网专访时表示，通过国际教育交流合作，职业教育在培养具有国际视野、具有国际竞争力、满足不同区域经济发展的全球化人才方面，发挥着不可替代的重要作用。

洪伟介绍，北京信息职业技术学院在国际教育合作方面做出了有益的探索。去年，北京信息职业技术学院牵头发起成立了京津冀职业教育国际化合作发展联盟，政行企校共同参与，加强互容互鉴互通，共商共建共享。通过“一盟两院五中心”的海外办学2.0模式，联盟成员单位将紧密围绕服务大国外交和国家战略需求，创新体制机制，发挥整体优势，从单兵作战到握指成拳，持续扩展国际交流合作新领域，积极参与全球教育治理，不断提升中国职业教育的国际影响力。

谈到职业本科大学的建设，洪伟表示，发展新质生产力呼唤新型劳动者，需要新质劳动力。加快职业本科大学建设，逐步扩大本科层次职业学校在职教高考中的招生规模，增加高层次技术技能人才的供给数量，是职业教育战线教育工作者的共同期盼，期待更多利好政策尽快出台落地。（王鑫、孔祥亮、实习生王若冰）

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