中国科学院院士、哈尔滨工业大学校长韩杰才。校方供图

人民网北京1月27日电 “教育强国是实现强国复兴伟业的先导任务、坚实基础、战略支撑。2024年全国教育大会系统部署了全面推进教育强国建设的战略任务和重大举措，凸显了教育、科技、人才在现代化建设中的战略定位。”近日，中国科学院院士、哈尔滨工业大学校长韩杰才接受人民网记者专访时表示。

中共中央、国务院近日印发的《教育强国建设规划纲要（2024—2035年）》指出，构建教育科技人才一体统筹推进机制。韩杰才表示，高校作为教育、科技、人才的集中交汇点，要深刻把握三位一体重大部署背后的战略考量、全局视野、系统谋划和深刻内涵，要坚守根与魂，洞悉时与势，把握危与机，以等不起的紧迫感、慢不得的危机感、坐不住的责任感，准确识变，科学应变，主动求变。

“一体推进教育发展、科技创新、人才培养，教育是基础，科技是关键，人才是根本。”韩杰才认为，对高校来说，要牢牢把握作为科技第一生产力、人才第一资源、创新第一动力的重要结合点定位，深谙杰出人才培养、国之重器打造和赋能经济社会发展之道，乘势而上、开拓进取，以一流大学的卓越发展助力教育强国建设。

对于哈尔滨工业大学的具体落实举措，韩杰才表示，哈工大将深刻领悟中国特色社会主义教育强国的科学内涵和实践要求，牢牢把握教育强国建设的底层逻辑和基本规律，紧扣立德树人根本任务，坚定不移地用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，深入实施新时代立德树人工程，在一体推进教育发展、科技创新、人才培养中领命先行，率先探索持续摆脱惯性思维、破除路径依赖，建立科技发展、国家战略需求牵引的学科设置调整机制和人才培养模式。

“学校还将纵深推进个性化人才培养方案落地生根和迭代升级，多措并举加强一流教育教学资源供给能力，超常规推进顶尖创新人才培养范式构建。”韩杰才表示，哈工大将立足国家创新生态体系，加速变革有组织科研模式，合纵连横打造服务科技自立自强的科研攻关集群，优化完善一流大学卓越治理生态，筑牢“中国航天第一校”尖兵优势，以卓越贡献交出服务教育强国建设的哈工大硬核答卷。（李依环、实习生汤烁）

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