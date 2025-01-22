人民网北京1月22日电 （记者李昉）21日，黑龙江省新文科教育联盟成立大会暨全省首届大学生新文科实践创新大赛颁奖礼在黑龙江大学举行。

黑龙江省新文科教育联盟成立。校方供图

据了解，大会以“践行党的创新理论，实施‘龙文计划’，建设教育强省，助力龙江振兴”为主题，围绕循“根”、出“新”、 聚“力”、铸“魂”四个篇章，全面展现龙江高校在新文科人才培养、文科教育改革创新等方面的成果。

全国新文科教育研究中心执行主任仝兴华表示，全国新文科教育研究中心将与黑龙江省新文科教育联盟紧密合作，协同推动新文科建设走深走实。哈尔滨师范大学、东北农业大学、哈尔滨工业大学、黑龙江大学四所高校以视频形式分享了新文科建设经验与成效。

此外，黑龙江省教育厅高等教育处处长雷永超对《黑龙江省新文科建设三年行动计划（2025 —2027年）（征求意见稿）》起草情况作了解读，黑龙江大学校长王敬波作了“大美龙江我宣传”主题社会实践活动推介，10所高校代表向全体高校文科教师发出新文科建设提质升级“哈尔滨倡议”。

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