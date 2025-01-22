打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

黑龙江省新文科教育联盟成立

2025年01月22日15:45 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网北京1月22日电 （记者李昉）21日，黑龙江省新文科教育联盟成立大会暨全省首届大学生新文科实践创新大赛颁奖礼在黑龙江大学举行。

黑龙江省新文科教育联盟成立。校方供图

黑龙江省新文科教育联盟成立。校方供图

据了解，大会以“践行党的创新理论，实施‘龙文计划’，建设教育强省，助力龙江振兴”为主题，围绕循“根”、出“新”、 聚“力”、铸“魂”四个篇章，全面展现龙江高校在新文科人才培养、文科教育改革创新等方面的成果。

全国新文科教育研究中心执行主任仝兴华表示，全国新文科教育研究中心将与黑龙江省新文科教育联盟紧密合作，协同推动新文科建设走深走实。哈尔滨师范大学、东北农业大学、哈尔滨工业大学、黑龙江大学四所高校以视频形式分享了新文科建设经验与成效。

此外，黑龙江省教育厅高等教育处处长雷永超对《黑龙江省新文科建设三年行动计划（2025—2027年）（征求意见稿）》起草情况作了解读，黑龙江大学校长王敬波作了“大美龙江我宣传”主题社会实践活动推介，10所高校代表向全体高校文科教师发出新文科建设提质升级“哈尔滨倡议”。

(责编：郝孟佳、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部