原标题：全国青少年科技创新大赛有了新变化

全国青少年科技创新大赛（以下简称“大赛”）1982年创办，是中国科学技术协会、国家自然科学基金委、共青团中央、全国妇联等共同主办的青少年科技创新赛事，旨在发现和培养青少年科技创新后备人才。2025年大赛将在目标对象、办赛机制等方面有新变化。1月14日，中国科协青少年科技中心负责人就最新印发的《全国青少年科技创新大赛实施办法（试行）》（以下简称《实施办法》）进行了解读。

问：《实施办法》最重要的改革举措是什么？

答：本次发布的《实施办法》适用于大赛，在参赛对象、组织方式、赛制规则等方面进行了大幅改革。

一是在参赛对象上，重点面向15至24岁校内外青少年群体开展。参赛对象按照年龄段分为青年组（18至24岁）和少年组（15至17岁）。

二是在组织方式上，通过广泛汇聚全国学会、地方科协优质赛事资源，打造青少年科技竞赛矩阵。主要赛事内容包括关联赛事遴选、参赛选手推荐、举办大赛现场活动。

三是在评价机制上，不再对选手创新作品进行评价，注重现场考察和客观评价，着重考察选手知识应用、动手实践、创新思维、批判精神和团队协作能力，破除“一件作品打天下”现象，确保竞赛公平公正。

四是在奖励机制上，组委会设立“中国科协主席奖”，并广泛联合社会机构设立专项奖，为获奖选手提供后续成长支持，增强参赛选手的荣誉感和获得感。

问：参赛选手如何选拔？哪些青少年赛事可作为关联赛事推荐参赛选手？

答：大赛组委会面向全国学会、协会、研究会（以下简称“全国学会”）开展18至24岁青年科技竞赛申报和遴选，面向各省级科协开展15至17岁少年科技竞赛申报和遴选。原则上每个单位限申报一项竞赛活动，入选赛事作为大赛关联赛事开展选手推荐及相关组织工作。关联赛事名单实行动态调整，每两年评选一次。

关联赛事的遴选标准分为青年组和少年组：

青年组的申报主体原则上须为全国学会主办的赛事。申报赛事面向18至24岁青年人群开展，优先考虑国际化水平较高的赛事。赛事规模要求至少已连续举办两届，每届赛事参与培养指导的科技工作者不少于300人，参赛人数不少于1000人。赛事须符合“四个面向”总体要求，围绕中国科协年会发布的重大科学问题、工程技术难题和产业技术问题对应的学科领域开展，包括数理化基础科学、生命健康、地球科学、生态环境、制造科技等，优先考虑符合国家战略发展需求、聚焦发展新质生产力的基础学科、新兴学科、交叉学科赛事。

少年组申报赛事面向15至17岁少年人群开展，以激发青少年科学兴趣、培养科技实践能力为主要目标；有科学规范的赛事组织程序，建立了科学道德和科技伦理审查机制，竞赛评审公平公正，活动组织规范有序，在本地区具有较好的覆盖面和影响力，赛事举办符合属地有关规定。原则上面向各省级科协牵头主办的省级青少年科技创新大赛开展申报和遴选。

问：大赛在杜绝弄虚作假、涵养优良学风方面采取了哪些措施？

答：大赛坚决反对弄虚作假等学术不端行为，并会采取以下措施：

一是做好价值引领，突出弘扬科学家精神、涵养优良学风。在各关联赛事和大赛举办期间，开展弘扬科学家精神主题活动，以“勇担时代使命，助力高水平科技自立自强”为主题设计大赛活动，打造青少年科技嘉年华，培养青少年的家国情怀，树立科技报国远大志向。

二是强化办赛主体责任。各关联赛事和大赛建立科学道德和科技伦理审查机制，确保竞赛评审公平公正，活动组织规范有序。参赛选手不得有违反相关竞赛规则、抄袭或侵犯他人知识产权等学术不端行为。如因赛事组织原因引发不良社会影响，大赛组委会将取消相关赛事入选资格，该赛事两年内不得再次申报。

三是对违规问题零容忍。大赛对弄虚作假等违规问题实行一票否决制。大赛期间，参赛选手须按要求现场展示其在关联赛事中的获奖作品，大赛科学道德和伦理审查委员会专家将对选手的现场综合表现、是否遵守科学研究道德、科技伦理规范和行为准则等进行审查。如发现存在弄虚作假、他人过度参与、“移花接木”等违规问题，将一票否决，取消相关人员参赛资格，并视情况扣减相关赛事下一届大赛推荐名额。

四是加强异常行为管理。建立青少年科技实践活动异常行为名录，对参赛学生、学生家长、评审专家等存在弄虚作假、违规违纪、干扰竞赛等异常行为记录在案。

（记者 詹媛）

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