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专家学者共话智能时代的教育规划与治理

2025年01月21日14:37 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京1月21日电 （记者李昉）近日，“智能时代的教育规划与治理国际研修班”在京开班，同期成立“人工智能与教育规划国际联合实验室”，发布教育政策与规划AI智能体。

据了解，研修班面向教育部相关部门、地方教育行政部门及高校中青年领导干部开展，聚焦于教育规划、管理与人工智能治理核心议题，助力参与者实现共识构建、交流互鉴。来自全球19个国家的38位学员参与了本次研修班学习。

教育部发展规划司副司长纪智指出，人工智能的迅猛发展，为教育规划与治理带来了全新可能，也面临着数据安全、算法伦理等方面的挑战，这需要凝聚全球共识并制定标准。他表示，中国正积极参与国际合作，通过战略引领和政策支持，致力于优化教育资源配置，推动教育公平，特别是缩小中西部地区的教育差距。

北京师范大学副校长汪明指表示，学校积极推动人工智能技术与教育的融合，启动“人工智能+高等教育”教学改革专项计划，深入实施“优师计划”“强师工程”，以人工智能技术赋能师范生全周期培养，引领中西部欠发达地区教育数字化实践。国际研修班和国际联合实验室的成立，开辟了学校在人工智能与教育规划领域国际合作的新空间。

会上，北京师范大学发起建设“人工智能与教育规划国际联合实验室”，并发布首个研究成果——教育政策与规划AI智能体。该AI智能体专注于辅助教育决策、教育规划制定与实施，以及优化教育治理体系，并为政策制定者、管理决策者以及研究机构提供科学的多语言政策支持等。

据悉，本次活动在教育部发展规划司指导下，由北京师范大学与联合国教科文组织国际教育规划研究所、教育信息技术研究所等联合举办。

(责编：李依环、熊旭)

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