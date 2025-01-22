打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

“建设教育强国”系列访谈——

丁奎岭：以“三区模式”提升高校科技创新能力

2025年01月22日10:01 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网北京1月22日电 “作为教育、科技、人才的集中交汇点，高校要营造一种既有明确导向，又有发挥空间的创新生态。”近日，中国科学院院士、上海交通大学校长丁奎岭接受人民网专访时表示。

中国科学院院士、上海交通大学校长丁奎岭。校方供图

中国科学院院士、上海交通大学校长丁奎岭。校方供图

丁奎岭介绍，近年来，上海交通大学加强前沿探索和前瞻布局，围绕战略导向、前沿导向、市场导向，创立了独具特色的集中区、自由区和融合区的“三区模式”，建设高水平研究型大学自主创新体系，提升高校科技创新能力——

一是面向战略导向，建设体系化研究的“集中区”。高校要充分发挥创新资源聚集、基础研究深厚、交叉平台广布的优势，以国家战略需求为导向，以学校学科优势为基础，开展集成性、系统性的有组织科研攻关。

二是面向前沿导向，建设原始创新探索的“自由区”。高校要聚焦世界科技前沿，凝练科学第一性问题，加快布局前瞻性基础研究，产出具有前瞻性、颠覆性的原始性成果，努力建设有世界影响力的科学中心和创新高地。

三是面向市场导向，建设产学研用开放合作的“融合区”。高校要更有组织、更加主动地加强与区域经济社会发展和行业、产业需求的对接，推动中长期科研攻关，加快提升国家创新体系整体效能。

在人才培养方面，记者了解到，上海交通大学2023年专门成立思源研究院，打造高端人才政策特区，丁奎岭担任院长，领衔组建专职管理团队，同时建立“X个学术实体”，为人才提供顶尖的研究平台支撑。

“当前，全球激烈的科技竞争背后说到底就是人才的竞争，创新驱动的实质是人才驱动，科技强国的实质是人才强国。”丁奎岭表示，高校要深刻认识到找项目、找经费就是找人才，建学科、建平台就是建队伍，要构建特别的识才、爱才、敬才、用才制度体系与生态环境，让人才引得来、用得上、发展得好、无后顾之忧。

丁奎岭同时谈到，对于整个教育体系来说，基础教育是人才的“源头”。除了高等教育要建设高水平师资队伍，还要持续提升基础教育教师的培养层次，以拔尖基础教育教师培养未来的拔尖人才。（李依环、实习生王若冰）

(责编：郝孟佳、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部