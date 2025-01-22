人民网北京1月22日电 “作为教育、科技、人才的集中交汇点，高校要营造一种既有明确导向，又有发挥空间的创新生态。”近日，中国科学院院士、上海交通大学校长丁奎岭接受人民网专访时表示。

中国科学院院士、上海交通大学校长丁奎岭。校方供图

丁奎岭介绍，近年来，上海交通大学加强前沿探索和前瞻布局，围绕战略导向、前沿导向、市场导向，创立了独具特色的集中区、自由区和融合区的“三区模式”，建设高水平研究型大学自主创新体系，提升高校科技创新能力——

一是面向战略导向，建设体系化研究的“集中区”。高校要充分发挥创新资源聚集、基础研究深厚、交叉平台广布的优势，以国家战略需求为导向，以学校学科优势为基础，开展集成性、系统性的有组织科研攻关。

二是面向前沿导向，建设原始创新探索的“自由区”。高校要聚焦世界科技前沿，凝练科学第一性问题，加快布局前瞻性基础研究，产出具有前瞻性、颠覆性的原始性成果，努力建设有世界影响力的科学中心和创新高地。

三是面向市场导向，建设产学研用开放合作的“融合区”。高校要更有组织、更加主动地加强与区域经济社会发展和行业、产业需求的对接，推动中长期科研攻关，加快提升国家创新体系整体效能。

在人才培养方面，记者了解到，上海交通大学2023年专门成立思源研究院，打造高端人才政策特区，丁奎岭担任院长，领衔组建专职管理团队，同时建立“X个学术实体”，为人才提供顶尖的研究平台支撑。

“当前，全球激烈的科技竞争背后说到底就是人才的竞争，创新驱动的实质是人才驱动，科技强国的实质是人才强国。”丁奎岭表示，高校要深刻认识到找项目、找经费就是找人才，建学科、建平台就是建队伍，要构建特别的识才、爱才、敬才、用才制度体系与生态环境，让人才引得来、用得上、发展得好、无后顾之忧。

丁奎岭同时谈到，对于整个教育体系来说，基础教育是人才的“源头”。除了高等教育要建设高水平师资队伍，还要持续提升基础教育教师的培养层次，以拔尖基础教育教师培养未来的拔尖人才。（李依环、实习生王若冰）

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