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AI赋能教育高质量发展 北师大“AI大先生”平台发布

2025年01月21日11:00 | 来源：人民网-教育频道
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北师大“AI大先生”平台发布。校方供图

北师大“AI大先生”平台发布。校方供图

人民网北京1月21日电 （记者李昉）近日，北京师范大学“AI大先生”平台发布会暨AI赋能教育高质量发展论坛在京举行。来自全国20多个省区市的近400位地方教育行政部门代表、中小学校长、教师代表参会。

据了解，“AI大先生”平台可为校长、教师、学生三大核心教育主体的发展提供全方位、系统化的一站式专业教育服务。基于所研发的教育垂类大模型，平台可提供一系列教育领域的关键技术支撑能力，服务“教、学、评、辅、研、训、管、服”八大典型教育场景与环节。

会上，基于“AI大先生”平台的首支教研场景应用联盟——“AI+循证教研”联盟成立。北京师范大学教育学部副部长宋萑介绍，该联盟旨在通过推广“AI大先生”平台的试点应用与推广，培养具备人工智能素养的现代化教师，助力高素质专业化创新型教师队伍建设。同时，现场宣布了首批200余个联盟名单，将与北京师范大学共同探讨人工智能赋能教育高质量发展的新途径与新策略。

围绕“AI大先生”平台和联盟的重点研发与服务方向，北京师范大学教授黄荣怀、北京市朝阳区教育委员会副主任孙迅、上海市浦东新区张江高科实验小学校长陈飞分别作主旨报告，从理论前瞻、区域探索和学校实践来探讨人工智能与教育深度融合的可行方案和未来图景。

此外，在圆桌论坛环节，多位嘉宾以“AI赋能教育高质量发展的未来行动”为主题进行讨论，全面探讨了人工智能如何支持新课程新教材落实、课堂教学变革、和教师队伍建设，推动“人工智能+教育”的理论和实践全面创新。

(责编：李依环、熊旭)

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