人民网北京1月22日电 （记者郝孟佳）今天，记者从教育部获悉，教育部办公厅近日印发《中小学科学教育工作指南》（以下简称《指南》）。《指南》提出，要推动中小学科学教育工作更加重视激发学生好奇心、想象力、探求欲，更加聚焦提升学生科学素养、培育学生批判思维和创新能力，更加关注激发学生科技报国的远大志向。

《指南》聚焦不断完善科学类课程体系建设，改进和创新教学体系，加强师资队伍建设，保障教学实施条件，整合校内外各类实践场所和资源，推动“大中小纵向衔接”“校家社横向联动”等中小学科学教育重点工作，提供了具体实施路径，提出了明确意见建议。针对教育行政部门、学校和科学类课程教师等不同主体，分别明确了工作内容。

《指南》提出，教育行政部门主要统筹教师配备、资源整合、评价改革、智慧赋能等方面工作，通过配齐配优科学类课程教师、配强科学副校长、做好科学类课程教师培养培训、探索建设区域科学教育中心、加强科学教育资源对接转化、实施科学素养动态调查、将实验等探究实践纳入评价体系、创新应用国家智慧教育公共服务平台和数字技术开展教学等具体措施，引领推动中小学科学教育工作取得突破。

《指南》强调，学校主要聚焦加强科学教育课程实施、深化科学教育教学改革、改进科学教育评价方式、强化科学类课程教师队伍建设、用好科学教育优质资源等，通过在学校课程实施方案中强化科学教育，推进国家课程、地方课程和校本课程协同育人，提高科学类课后服务比例，加强校园科学文化建设，紧扣探究实践强化实验教学，基于核心素养开展教学评价，统筹校内外优质科学教育资源等具体措施，推动中小学科学教育工作落地执行。

《指南》要求，科学类课程教师主要以培育学生核心素养为目标，通过转变教育观念、创新教学方式、改革教学评价，推进“教学评”一体化落实，切实提升育人实效。

下一步，教育部将强化部署、调度、培训及专家调研指导，督促各地抓好《指南》贯彻落实工作，推动完善中小学科学教育工作长效机制，全面提升科学教育质量和水平。

(责编：李昉、刘凡)