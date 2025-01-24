人民网北京1月24日电 由中国教育科学研究院和人民网共同主办的“国际教育创新趋势研讨会”日前在北京举行。天津轻工职业技术学院院长李云梅在接受专访时表示，本次研讨会发布的《职业教育国际创新趋势2025》报告，为职业院校打开全球视野，汇聚全球智慧，提供了共享的平台，搭建了合作交流的桥梁。

李云梅表示，天津轻工职业技术学院持续探索产教融合的办学机制体制创新，积极落实国家职业教育“一体、两翼、五重点”的要求，聚焦全国新能源行业，服务“双碳”战略，2023年携手南开大学、知名企业，联合京津冀三地新能源协会和相关科研院所等190家单位，组建了首个全国新能源行业产教融合共同体。共同体成立以来，打造了行业领衔、企业领跑、高校助力的体制机制，人才培养供给侧和产业需求侧高度契合，在职业教育办学能力方面做出了成效，被天津市列为重点建设的市级产教融合共同体。

在国际化发展中，面对目前存在的“语言+技能”复合型师资短缺的问题，李云梅认为高职院校应该从三方面培养和提升师资能力：

首先，选拔年轻的骨干教师，尤其是语言基础好、专业技能强、双师型能力突出的老师参与到对国外老师和学生的培训中，相关业绩可与老师职称评审、绩效考评进行挂钩。

第二，利用学校双语教材的出版、双语资源库的建设、双语课程的打造等重点项目，鼓励老师积极参与，提升“三教改革”的能力。

最后，通过学校汇聚和整合的各类平台上好资源、好课程，老师充实和丰富自身课程。同时，目前人工智能的到来，也为老师提供了很多好的平台、资源。在数字化赋能国际化上，老师们还有提升空间。（王鑫、孔祥亮、实习生王若冰）

(责编：崔競文、刘凡)