人民网北京1月26日电 （记者李依环）记者从中国农业大学动物科学技术学院获悉，近日，该校发布首个国际奶业领域垂直大模型——孺子牛大模型-AI4DLLM（下称“孺子牛大模型”）。

孺子牛大模型发布会现场。中国农业大学供图

记者了解到，孺子牛大模型研发团队由中国农业大学领军教授、智能养殖与饲料高效利用国家级创新团队负责人曹志军担任总负责人，成员来自信息工程、计算机科学、数学、农业科学等多学科融合背景。模型参数依托团队2016年至2024年间积累的40家国内奶牛养殖集团超210万头奶牛数据，以及全球顶尖奶业研究语料库及独家行业数据。

曹志军介绍，孺子牛大模型依托GLM-4大语言模型架构，配备百亿级参数，实现了对中文语境的深度适配。大模型通过利用大规模语料库进行预训练基础模型，针对特定模型参数不断优化，以提升产业效率，优化资源配置，增强决策能力，促进奶业高质量发展，为行业发展提供多方位支持。

农业农村部畜牧兽医局奶业处相关负责人表示，孺子牛大模型覆盖了牧场、养殖到乳品加工销售的奶业全产业链，通过数据收集与智能化分析，将为养殖场提供科学的决策参考，并有望广泛提升我国奶业的生产效率和质量水平。

据介绍，孺子牛大模型包含牧场超级大脑、智能决策系统、仰廉数字书院、数字孪生牧场四大功能，运用自然语言处理、大数据分析、数字孪生等技术，旨在推动奶业向智能化、高效化转型。未来，大模型还将通过不断优化算法、拓展功能模块、深化应用场景及借助政策支持，推动奶业技术革新、产业协同与国际合作，助力中国奶业实现高质量发展。

(责编：郝孟佳、熊旭)