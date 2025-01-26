打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

设计牧场超级大脑、智能决策系统、仰廉数字书院、数字孪生牧场——

中国农业大学发布首个国际奶业领域垂直大模型

2025年01月26日12:00 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网北京1月26日电 （记者李依环）记者从中国农业大学动物科学技术学院获悉，近日，该校发布首个国际奶业领域垂直大模型——孺子牛大模型-AI4DLLM（下称“孺子牛大模型”）。

孺子牛大模型发布会现场。中国农业大学供图

孺子牛大模型发布会现场。中国农业大学供图

记者了解到，孺子牛大模型研发团队由中国农业大学领军教授、智能养殖与饲料高效利用国家级创新团队负责人曹志军担任总负责人，成员来自信息工程、计算机科学、数学、农业科学等多学科融合背景。模型参数依托团队2016年至2024年间积累的40家国内奶牛养殖集团超210万头奶牛数据，以及全球顶尖奶业研究语料库及独家行业数据。

曹志军介绍，孺子牛大模型依托GLM-4大语言模型架构，配备百亿级参数，实现了对中文语境的深度适配。大模型通过利用大规模语料库进行预训练基础模型，针对特定模型参数不断优化，以提升产业效率，优化资源配置，增强决策能力，促进奶业高质量发展，为行业发展提供多方位支持。

农业农村部畜牧兽医局奶业处相关负责人表示，孺子牛大模型覆盖了牧场、养殖到乳品加工销售的奶业全产业链，通过数据收集与智能化分析，将为养殖场提供科学的决策参考，并有望广泛提升我国奶业的生产效率和质量水平。

据介绍，孺子牛大模型包含牧场超级大脑、智能决策系统、仰廉数字书院、数字孪生牧场四大功能，运用自然语言处理、大数据分析、数字孪生等技术，旨在推动奶业向智能化、高效化转型。未来，大模型还将通过不断优化算法、拓展功能模块、深化应用场景及借助政策支持，推动奶业技术革新、产业协同与国际合作，助力中国奶业实现高质量发展。

(责编：郝孟佳、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部