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郑金光：弘扬中华优秀传统文化 加强德技并修育人能力

2025年01月24日09:30 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京1月24日电 由中国教育科学研究院和人民网共同主办的“国际教育创新趋势研讨会”日前在北京举行。东营职业学院党委委员、副院长郑金光在接受人民网专访时表示，要加强德技并修育人能力，为培养全面发展的学生奠定坚实基础。

郑金光表示，为坚持立德树人根本任务，加强学生工匠精神和综合素质的培养，东营职业学院将“黄河文化”融入学校专业文化建设中，推进全环境文化校园建设。学院联合黄河流域30余家高校、文旅企业、行业协会和文旅主管部门，编写了《九曲艺美》《九曲之风》《九曲之韵》等黄河流域文化相关的3本教材，同时依托学院文旅专业，建设成一系列黄河文化、产业文化、工匠文化展览馆、博物馆、体验馆、研学馆，实现学生传统文化教育、文旅专业人才培养、文旅研学、文化研究传播的深度融合。

关于“双师型”教师团队建设方面的探索，郑金光介绍，东营职业学院积极探索“六育辅导员”队伍建设，从社会、企业聘请综合素质高、符合育人目标要求的专家、学者、工匠来担任德育辅导员、美育辅导员、智育辅导员、体育辅导员、劳育辅导员以及心理健康教育辅导员，并分别编写相关工作的教材、工作手册、学生评价标准、辅导员准入的职业素质要求以及学生的学分评价标准。

郑金光表示，学院还将中华优秀传统文化融入心理健康教育服务体系的构建中，建立积极向上的心理疏导环境。下一步，学院将继续充分发挥优势，争取为社会心理服务体系的建设作出贡献。（王鑫、孔祥亮、实习生王若冰）

(责编：崔競文、刘凡)

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