打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

“建设教育强国”系列访谈——

任友群：高等教育要加快推进“以质图强”的系统性变革

2025年01月26日11:07 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网北京1月26日电 “当前，世界格局深刻调整、教育模式深刻重塑、创新范式深刻变革，强国建设对教育、科技、人才的迫切需要前所未有，高等教育必须勇担使命、敢闯敢创，以更大担当、更大作为全面彰显龙头引领作用。”近日，山东大学党委书记任友群接受人民网专访时表示。

近日，中共中央、国务院印发《教育强国建设规划纲要（2024—2035年）》，对2035年建成教育强国作出战略部署和具体规划。任友群表示，高校要深入贯彻教育、科技、人才“三位一体”战略部署，聚焦推进中国式现代化，坚持教育服务高质量发展，大力解放思想，进一步全面深化改革，加快建设担当民族复兴大任的世界一流大学。

“教育强国，强在底色，中国特色是必须坚守不变的底色，社会主义办学方向是根本方向；教育强国，强在自信，中国教育能够培养出大师，能够引领创新，能够汇聚世界人才，必将成为全面建成社会主义现代化强国的战略先导、实现高水平科技自立自强的重要支撑。”任友群谈到。

任友群表示，高校作为教育、科技、人才的重要结合点，是建设教育强国的战略支撑力量，必需紧紧围绕立德树人根本任务，紧扣进一步全面深化改革的总目标和战略部署，全面提高拔尖创新人才自主培养质量，锻造顶天立地、集智攻关的战略科技力量，以科技发展、国家战略需求为牵引，加快建设世界一流学科，为教育强国建设提供有力支撑。

对于山东大学的贯彻落实举措，任友群表示，山大将努力承担新时代新使命，加快实施新时代立德树人工程，不断完善精准思政工作机制，教育引导学生坚定不移听党话、跟党走；以教育家精神引领高素质专业化教师队伍建设，构建全员、全周期、全方位教师培训体系，促进“大先生”“四有”好老师竞相涌现；健全学科设置动态调整机制，优化科技创新组织体系，争当基础研究主力军和重大科技突破生力军，有力支撑高水平科技自立自强。

任友群同时指出，山东大学将发挥综合办学优势，让各类优质教育资源惠及更多人；深入推进政产学研的深度融合，服务国家重大战略和区域经济社会发展需求；实施更加积极的国际化战略，加强与全球顶尖高校、科研机构、国际组织战略合作，助力构建人类命运共同体，加快推进“以质图强”的系统性变革，加速实现“全面图强”的整体性跃升，努力建设更有担当、更有底气、更加卓越、更加开放的中国特色世界一流大学。（李依环、实习生刘亚丁）

(责编：郝孟佳、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部