人民网北京1月26日电 “当前，世界格局深刻调整、教育模式深刻重塑、创新范式深刻变革，强国建设对教育、科技、人才的迫切需要前所未有，高等教育必须勇担使命、敢闯敢创，以更大担当、更大作为全面彰显龙头引领作用。”近日，山东大学党委书记任友群接受人民网专访时表示。

近日，中共中央、国务院印发《教育强国建设规划纲要（2024—2035年）》，对2035年建成教育强国作出战略部署和具体规划。任友群表示，高校要深入贯彻教育、科技、人才“三位一体”战略部署，聚焦推进中国式现代化，坚持教育服务高质量发展，大力解放思想，进一步全面深化改革，加快建设担当民族复兴大任的世界一流大学。

“教育强国，强在底色，中国特色是必须坚守不变的底色，社会主义办学方向是根本方向；教育强国，强在自信，中国教育能够培养出大师，能够引领创新，能够汇聚世界人才，必将成为全面建成社会主义现代化强国的战略先导、实现高水平科技自立自强的重要支撑。”任友群谈到。

任友群表示，高校作为教育、科技、人才的重要结合点，是建设教育强国的战略支撑力量，必需紧紧围绕立德树人根本任务，紧扣进一步全面深化改革的总目标和战略部署，全面提高拔尖创新人才自主培养质量，锻造顶天立地、集智攻关的战略科技力量，以科技发展、国家战略需求为牵引，加快建设世界一流学科，为教育强国建设提供有力支撑。

对于山东大学的贯彻落实举措，任友群表示，山大将努力承担新时代新使命，加快实施新时代立德树人工程，不断完善精准思政工作机制，教育引导学生坚定不移听党话、跟党走；以教育家精神引领高素质专业化教师队伍建设，构建全员、全周期、全方位教师培训体系，促进“大先生”“四有”好老师竞相涌现；健全学科设置动态调整机制，优化科技创新组织体系，争当基础研究主力军和重大科技突破生力军，有力支撑高水平科技自立自强。

任友群同时指出，山东大学将发挥综合办学优势，让各类优质教育资源惠及更多人；深入推进政产学研的深度融合，服务国家重大战略和区域经济社会发展需求；实施更加积极的国际化战略，加强与全球顶尖高校、科研机构、国际组织战略合作，助力构建人类命运共同体，加快推进“以质图强”的系统性变革，加速实现“全面图强”的整体性跃升，努力建设更有担当、更有底气、更加卓越、更加开放的中国特色世界一流大学。（李依环、实习生刘亚丁）

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