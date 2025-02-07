人民网北京2月7日电 （记者李依环）各地中小学2025年春季新学期即将开启。近日，教育部印发修订版《中小学生学籍管理办法》（下称《办法》），对跨省转学、省内转学等学籍变动条件做了细化规范，明确要求进一步简化跨省转学材料，实现跨省转学“一网通办”。

记者关注到，《办法》明确了学籍、学籍信息、学籍管理、学籍档案的定义，对学籍信息、学籍管理、学籍档案做出了类型划分，并单独设立“保障措施”一章，对学籍管理保障条件、学籍管理人员队伍建设做出明确规定。《办法》自印发之日起施行。

严肃及时处理人籍分离、空挂学籍等问题

《办法》明确，学生学籍号由国家学籍系统按照有关规则自动生成并分配，一人一号，终身不变。

对于空挂学籍、人籍分离、重复学籍等问题，《办法》要求，学校应当至少每学期核准一次学生学籍，确保人籍一致、学籍变动手续完备、学生基础学籍信息和学籍变动信息准确；严肃、及时处理检查中发现的人籍分离、空挂学籍等问题。

义务教育阶段学生不予办理退学手续

《办法》明确指出，义务教育阶段学生不予办理退学手续。普通高中学生退学，由父母或其他法定监护人提出申请，学校确认后报上级学籍管理部门备案。学籍注销的具体办法由省级教育行政部门制定。

适度放开特殊教育学生学籍变动权限

针对特殊教育学生、高中阶段职普融通项目学生等类型的学籍管理，《办法》规定，适度放开特殊教育学生学籍变动权限，情况特殊的可以允许其降级就读；高中阶段学校举办普职融通类项目的，根据本省普职融通教育有关规定开展学籍管理。

严防学籍数据泄露、学籍信息滥用等

围绕学籍信息管理安全，《办法》规定各级教育行政部门需建立学籍安全管理的预警机制。各级管理人员应严格遵守数据使用规则，严防学籍数据泄露。若造成信息泄露与违规使用的，将依照“谁批准、谁负责”的原则对相关涉事人员依法进行处理。

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