打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

修订版《中小学生学籍管理办法》印发——

教育部：中小学生跨省转学将实现“一网通办”

2025年02月07日10:12 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网北京2月7日电 （记者李依环）各地中小学2025年春季新学期即将开启。近日，教育部印发修订版《中小学生学籍管理办法》（下称《办法》），对跨省转学、省内转学等学籍变动条件做了细化规范，明确要求进一步简化跨省转学材料，实现跨省转学“一网通办”。

记者关注到，《办法》明确了学籍、学籍信息、学籍管理、学籍档案的定义，对学籍信息、学籍管理、学籍档案做出了类型划分，并单独设立“保障措施”一章，对学籍管理保障条件、学籍管理人员队伍建设做出明确规定。《办法》自印发之日起施行。

严肃及时处理人籍分离、空挂学籍等问题

《办法》明确，学生学籍号由国家学籍系统按照有关规则自动生成并分配，一人一号，终身不变。

对于空挂学籍、人籍分离、重复学籍等问题，《办法》要求，学校应当至少每学期核准一次学生学籍，确保人籍一致、学籍变动手续完备、学生基础学籍信息和学籍变动信息准确；严肃、及时处理检查中发现的人籍分离、空挂学籍等问题。

义务教育阶段学生不予办理退学手续

《办法》明确指出，义务教育阶段学生不予办理退学手续。普通高中学生退学，由父母或其他法定监护人提出申请，学校确认后报上级学籍管理部门备案。学籍注销的具体办法由省级教育行政部门制定。

适度放开特殊教育学生学籍变动权限

针对特殊教育学生、高中阶段职普融通项目学生等类型的学籍管理，《办法》规定，适度放开特殊教育学生学籍变动权限，情况特殊的可以允许其降级就读；高中阶段学校举办普职融通类项目的，根据本省普职融通教育有关规定开展学籍管理。

严防学籍数据泄露、学籍信息滥用等

围绕学籍信息管理安全，《办法》规定各级教育行政部门需建立学籍安全管理的预警机制。各级管理人员应严格遵守数据使用规则，严防学籍数据泄露。若造成信息泄露与违规使用的，将依照“谁批准、谁负责”的原则对相关涉事人员依法进行处理。

(责编：郝孟佳、刘凡)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部