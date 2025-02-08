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现代化“归园田居”照进家乡

2025年02月08日10:46 | 来源：中国新闻网
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原标题：（我家这一年）现代化“归园田居”照进家乡

四面环山，溪水潺潺，流向低处的人工水库……我的家乡位于湖北东部的农村，说不上是大山深处，但每次外地人开车进去，也总会感叹一句：“真是山路十八弯呐”。

村庄俯视图

村庄俯视图

2025年春节，赶着春运的大潮，在外的游子们纷纷踏上了回家过年的路途。我也不例外，带着一年的收获与期盼，乘坐着快速行驶的列车，穿过一个又一个的村庄，伴随窗外交替闪过的风景，终于回到了那个充满温暖与回忆的地方。

农村的孩子，对家乡应该都有着类似的记忆：玩不够的乡野游戏，探不完的山水险，摘不尽的野果子；大人们朴实地努力着，依赖着土地的馈赠，日出而作、日落而息。直到求学择业，我慢慢地走出家乡，离家拼搏近10年间走过很多地方，但每次有稍长的假期，总想回去看看。

最近几年回去，我欣喜地发现，家乡的变化日新月异。一条宽敞的柏油路代替了泥泞的乡间小道，毛细血管般的水泥路、石子路蜿蜒地连接着各处，山间盘旋着公路，开车上行即可窥得这片土地的全貌；户外爱好者，沿着登山步道还能尽享生态之美运动之乐。四通八达的道路设施，大大拓展了村民们的生活半径。

入村口的主干道

入村口的主干道

“清洁家园”行动渐入人心，昔日农村焕新颜。村民们家家户户基本都安上了抽水马桶，户外几个主要点位建了公厕；生活垃圾集中分类投放，定时定点由垃圾车运走；杂草丛生的空闲地块，如今改造成了小花园小菜园，各家房前屋后也是栽花种草，好一幅现代化的“归园田居”；还有便民长廊、观光水榭、特色种植盆景园等，一幅“家在景中游、人在画中走”的美丽画卷徐徐展开。

为了推动可持续发展，家乡也开始大力发展集体经济：光伏发电站、生态发展有限公司、农民专业合作社、农牧专业合作社、生态果园、菌种基地，还有集旅游、观光、采摘于一体的农家乐等，村民不仅可以在家创业致富，还提供了部分就业岗位，外出务工不再是唯一选择。

村里小学

村里小学

在这片风景里，最美的还是母校。一所20多年前由香港慈善家捐助的学校，命名为“恩美楼”，我在这所学校里，学习九年义务教育初期的基础知识；后来，校园经过几次修整，从最开始的独栋教学楼，到修葺操场、铺设橡胶跑道；如今，看起来仍有些质朴，但在蓝天下它始终熠熠生辉。

现在回乡，我依旧会留恋过去，处处都是远去的记忆、淡淡的乡愁。但同时，我更能感受到家乡与时代同频的发展，对“建设宜居宜业和美乡村”号召的大力响应。这是一个平凡小乡村对时代发展的锐意进取，也激励着远在他乡的游子们，无论在哪里都要“诚实、向上”。 (张弯)

(责编：郝孟佳、李依环)

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