原标题：动物试验显示： 多巴胺回路差异决定社交性别偏好

西安交通大学教授王昌河团队在进行多巴胺分泌电化学检测。受访者供图

在动物世界里，社交行为对生存和繁衍至关重要。面对外界威胁时，动物如何在自身内在需求与外界环境威胁冲突时做出最优社交决策，尤其是如何选择社交对象，一直是神经科学领域的未解之谜。西安交通大学教授王昌河团队日前发表于《科学》的研究，以小鼠为模型揭示了社交性别偏好背后的神经机制。

研究人员发现，正常情况下，雄性和雌性小鼠都偏好与雌性社交，这可能与繁衍需求以及同性社交协作的进化有关。然而，当面临生存威胁，如暴露于恐惧气味三甲基噻唑啉（狐狸尿）中，或者经历视觉、听觉恐惧条件反射时，小鼠的社交偏好会转向雄性。这表明社交性别偏好是动物对环境的适应性反应，并会根据内在需求和外部环境进行调整。

王昌河团队综合运用神经环路示踪技术、在体双色光纤记录、电生理与电化学记录、社交行为检测等方法进一步验证这一发现。结果显示，多巴胺奖赏系统是小鼠社交决策的编码中心，但雄雌个体间采用了不同的神经编码机制来决定它们的社交性别偏好。

“此前对于小鼠神经系统的研究，缺乏性别之间的对比，该研究填补了这一空白，让我们更清楚地了解雌雄小鼠在社交性别偏好机制运用上的差异。”麻省理工学院教授凯·泰伊评价道。

“此项研究的创新之处在于，明确了中脑多巴胺能神经元在社交性别偏好中的关键作用。”王昌河介绍，雄性小鼠通过投射到伏隔核和内侧视前区两条通路的竞争来决定社交偏好，而雌鼠则通过多巴胺神经元的兴奋模式决定其社交性别偏好。

王昌河说，有关多巴胺回路性别差异的研究在治疗人类情感、情绪、社交障碍相关疾病方面具有潜在应用价值。例如，一些神经精神疾病的易感性及药物敏感性存在显著性别差异，该研究揭示的神经机制为探究这些疾病的性别差异性、发病机理与临床治疗提供了线索。同时，对于应激环境下的相关疾病，该研究有助于解释个体社交行为改变与健康问题之间的内在联系，为开发相应干预措施提供理论依据。（记者王禹涵）

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