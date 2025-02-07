丘成桐任创院院长

据新华社香港2月6日电 （张雅诗、查文晔）香港中文大学（以下简称“中大”）成立致真交叉数学科学院，由国际知名数学家丘成桐担任创院院长，为香港培育数学科学人才。

学院主要为学生提供数学培训，也会邀请世界各地顶尖学者参与教学和研究工作。研究领域包括基础及应用数学、物理、计算机科学、人工智能、大数据处理等。学院希望成为国际公认的世界级数学科学教育与研究中心，为引领数学科学的发展贡献力量。

丘成桐6日在中大校园举行的学院启动仪式上致辞说，国家经济和科学蒸蒸日上，希望能在此时顺水推舟，助力内地和香港的科学更上一层楼。香港国际化环境能吸引国际一流的学者，有信心学院能培养出世界一流的学生。

据介绍，致真交叉数学科学院提供8年制课程，其中包括3年数学基础训练、两年科研训练以及3年博士训练。学生完成课程和相关毕业要求后，可获颁授中大学士和博士学位。

学院首批学生将于2025至2026学年入学，学院成立初期每年收生40人，包括10名香港本地生和30名非本地生。学生须通过学院和清华大学求真书院共同举办的入学试。学院也会录取通过入学预备要求，但没有参加香港中学文凭考试或全国高考等考试的资优生。

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