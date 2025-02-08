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太原庙会：潮流风尚融入年俗活动

2025年02月08日08:48 | 来源：科技日报
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原标题：太原庙会：潮流风尚融入年俗活动

夜幕降临，在山西太原，当游客踏入玉泉山新春庙会的特定区域，上万只形态各异的蝴蝶、昆虫伴随着窸窸窣窣的声音，仿佛从神秘的大自然中穿梭而来，配合震撼人心的全息山体激光秀，呈现出如梦如幻的昆虫世界光影秀。

作为传统民俗文化活动，庙会以热闹非凡的场面与丰富多彩的内容，为节庆生活增添了无限欢乐与仪式感。如今，伴随着科技进步，曾经熟悉的传统民俗文化活动正在迸发出新活力。

科技+年俗，庙会“动”起来

1月29日大年初一，在山西太原钟楼街，“钟楼舞狮，采青送福”的年俗活动红火上演。

只见两只活灵活现的狮子，一红一黄、文武相济。表演者相互配合，两只舞狮扑、跌、翻、滚、跳等动作行云流水一气呵成。

在太原动物园，太原庙会同样火热开场。其中，最引人注目的莫过于独具地方特色的传统社火表演“背棍”。只见一个个身材壮硕的表演者，肩上扛着特制的铁棍，棍上稳稳站立着一个身着华丽服装的小演员。

白天逛庙会，晚上看花灯。夜幕降临后，在山西太原玉泉山城郊森林公园，以“奇视庙享趣玉泉”为主题的玉泉山新春庙会吸引了众多游客。

玉泉山公园管理有限公司总经理张俊平介绍，今年玉泉山庙会旨在突破传统庙会与单一灯展的模式，突出“新、奇、动、文”四大亮点，为游客带来一场别开生面的新年盛会。

张俊平告诉记者，为了突出科技特色，今年园区从广州引进了大型声光电昆虫世界灯组，通过巧妙的机械设计与电子控制，展现出灵动的姿态，让昆虫仿佛拥有生命一般。

不仅如此，园区还设置了“步步生莲”“灵动叠韵投影”等科技互动装置。游客可以通过手机，与展示内容进行实时互动，提升了游客的参与感和游玩乐趣。

科普+非遗，庙会“火”起来

“小时候特别期待过年，那时候去逛庙会、赶集，爸妈总会给我买个小糖人，这是我童年最美好的记忆之一。”在太原动物园，前来参加太原庙会的市民秦勇笑着说，庙会不仅让孩子体验到了新年的“仪式感”，也让家长们领略到了“新”庙会的独特魅力。

今年太原庙会将民俗文化展示作为一大亮点，专门设计了非遗文创市集区，让传统文化与时尚潮流在此相遇。剪纸艺人指尖灵动，一把剪刀、一张红纸，便能变幻出花鸟鱼虫、人物故事；糖画师傅以勺为笔、以糖为墨，就能在石板上快速勾勒出各种图案……

太原动物园科普宣教中心主任陈艳霞介绍，今年太原庙会已是第十一届，内容愈发丰富，有非遗展演、文创上新、社火表演、科普展览、美食展销、晋剧展演等几十项内容。

传统庙会内容不断上新，新式文化活动同样绽放异彩。今年春节期间在太原植物园，四场花卉盛宴同时拉开帷幕。游客只需打开太原植物园科普导览小程序，就能跟随导览上的地图指示轻松到达。

太原植物园科研科普部部长吕剑南介绍，今年太原植物园策划了高山杜鹃展、朱顶红花卉展、新春菊花展和非遗花艺展，在庆祝佳节的同时也科普了植物知识。值得一提的是，在高山杜鹃花卉展上，主办方还将汉、唐、宋、明、清历代的织锦服饰与高山杜鹃的绚烂花色巧妙融合，呈现出服饰与花海交织的绝美景象。（记者 韩 荣）

(责编：郝孟佳、李依环)

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