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在热爱的领域不断前行（留学记）

孙 涛
2025年02月06日08:31 | 来源：人民网－人民日报海外版
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爱丁堡大学校园景色。
资料图片

求学爱丁堡

张楚旋本科在华东师范大学学习汉语言文学专业，作为华东师范大学的王牌专业之一，汉语言文学专业学习范畴相当广阔，不止包括文学本身，还包括以文学为轴的历史、哲学、语言学、文化理论等。

当时，正值短视频现象级兴起，学界也开始将注意力放在与之相关的文化和媒介研究上。短视频的浪潮给予了张楚旋灵感，写作毕业论文时，在导师的建议下，她将毕业论文的选题确立为与短视频相关的媒介研究。在兴趣和好奇心的指引下，张楚旋明确今后要进一步研究传媒，后来前往爱丁堡大学攻读心仪的数字媒体与文化专业。

爱丁堡大学坐落于英国苏格兰首府爱丁堡市，有着浓厚的人文艺术气息。这里每年举办多个大型艺术节，《福尔摩斯探案集》、《哈利·波特》等文学作品也与该城市相关。在爱丁堡大学就读的学生能感受到多样的文化。

张楚旋读的是研究型硕士，不同于授课型硕士，该课程以学术研究为导向，该类硕士学生往往继续攻读博士学位。张楚旋说，学制只有一年，她常常感受到时间的紧迫，尤其是在期末的时候，所有DDL（截止日期）赶在一起，压力不小，不过收获也很多。令张楚旋印象最为深刻的一门作业是学生需要搭建一个网页，其中嵌入自己的创作内容，比如游戏或者视频。如果对计算机专业的学生来说，这项作业可以说是小儿科，但从未接触过网页搭建的张楚旋感到不容易，她说上课的时候老师会讲一些理论，但是技术层面的内容比如软件实操就需要靠自己学习，为了完成这门作业，张楚旋在课后攻克难题，顺利完成任务。

在硕士毕业之际，张楚旋萌发了在媒介研究领域进一步深造的想法，希望在博士阶段有更深的学习。不过，读博需要3到5年，不仅需要拿出一笔博士留学费用，还要考虑就业等现实因素。好在张楚旋的父母非常支持她的决定，她一边筹备博士申请，一边寻找工作机会，后来爱丁堡大学的导师回复了一封她求之已久的offer。当时张楚旋正在一家单位实习，有留用机会，经过考量，张楚旋觉得自己的兴趣还是在读书，于是她放弃了这份实习工作，再次回归到自己热爱的学术研究。

开启读博之旅

经过硕士期间的学习和训练，张楚旋对博士生活适应得更快。除了有一门必修的研究方法类课程，她也会旁听别的课，同时，每月与导师开会碰撞研究的内容和思路。与硕士研究生相比，张楚旋形容“读博是更纯粹的以自我研究方向为基准的学习过程”。作为博士生，重要的是确立研究方向的，以及围绕研究方向进行相关课题的研究。这并不容易，张楚旋也曾走过弯路，她最初的想法是做游戏相关研究，但与导师交流时，导师为她提供了许多针对性的建议，比如她的研究范围太宽、可操作性不高。因此在之后的一年中，张楚旋也在不断调整论文的研究方向，摸索博士学习的节奏，如今她的研究方向更加聚焦于电子游戏。

在闲暇时张楚旋会走上街头，体验当地的风土人情。在万圣节期间，张楚旋报名参加了派斯利万圣节庆典，作为志愿者配合维护活动秩序，与表演者沟通，为观众分发地图。除了节日庆祝，张楚旋还参加了爱丁堡各种各样的文化娱乐活动，比如爵士音乐节等。她说每年8月份的时候，许多艺术家都会来到这里，表演形式很丰富，像喜剧、音乐、杂技、舞蹈……应有尽有，她喜欢一些后现代的艺术表现形式，惊讶于这些艺术家的各式表达。

身负理想，心向远方。张楚旋希望在读博期间做更多力所能及的事情。“未来还会面临人生路上的许多选择，我会遵从内心选择，书写人生答卷，在自己热爱的领域坚定无畏走下去。”张楚旋说。

(责编：李依环、郝孟佳)

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