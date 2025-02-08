原标题：天津出台20条措施 加快引进海内外优秀人才

记者从天津官方获悉，天津市人民政府办公厅日前印发《关于加快引进培养用好人才服务新质生产力发展的若干措施》(下称《措施》)，以进一步全方位引进、培养、用好人才，推动“海河英才”行动计划提质升级，更好服务新质生产力发展。

《措施》从实施更加开放包容举措、加大就业创业扶持力度、坚持产教融合培育人才、深化人才发展体制机制改革、强化平台载体支撑、进一步优化服务保障体系等六大方面提出20条具体举措，并明确了每条措施的相关责任单位。

在就业创业扶持上，《措施》明确，在津创业的高校毕业生，可以申请最高30万元创业担保贷款，并按规定享受贴息扶持。实施青年科技人才培养项目，每年选拔100名具有较强创新潜力的人才，实行科研、产业“双导师”培养模式，给予最高60万元专项资金支持。实施卓越制造人才培养项目，给予入选者连续3年、每年每人15万元资助。实施宣传思想文化领域高层次人才选拔培养项目，选拔领军文化人才和青年拔尖文化人才，分别给予连续3年、每年每人10万元、5万元资助。

人才服务保障方面，《措施》提出优化落户支持政策、完善生活服务配套、优化高层次人才服务体系、提升市场化服务水平等举措。如实施“海河英才”卡制度；设立市留学回国人员综合服务机构、建立出入境事务服务中心等提供“一站式服务”；支持企业借助优质人力资源服务机构引进人才，根据人才层次和业绩贡献，按规定给予引才补贴等。

此外，《措施》提出拓展境外职业资格认可目录，对海外高层次人才来华工作许可、出入境等方面提供相关配套支持政策等，保障海外人才来津便利。 (记者 周亚强)

(责编：郝孟佳、李依环)