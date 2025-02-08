唐小晴 曾鹤群

原标题：湖南今年计划举办超1800场专场招聘会 提供岗位140余万个

2月7日，湖南省2025年“春风行动”大型现场招聘会暨“点对点”返岗复工发车仪式在湖南娄底市新化县举行。

湖南省2025年“春风行动”大型现场招聘会暨“点对点”返岗复工发车仪式现场。主办方供图

湖南省人力资源和社会保障厅党组成员、副厅长焦华芳说，该省各级人力资源社会保障部门要精心组织、全面启动第21届“春风行动”，在新年劳动者换岗流动高峰期和企业开工复产关键期，通过落实落地就业创业扶持政策助力稳企稳岗、加强岗位归集发布促进人力资源供需匹配、强化输入地和输出地劳务协作对接及“点对点”返岗输送、突出重点群体就业帮扶守住民生底线，进一步稳定劳动者和市场主体预期，切实把民生领域的关键小事，办成百姓心头的暖心大事。

“点对点”向广东省发出返岗复工专车现场启动仪式后，湖南省人力资源和社会保障厅组织召开了劳务协作联盟对接洽谈活动。其间，湖南省和湖北省、娄底市和上海市崇明区、浙江省天台县和娄底市新化县等签订了劳务协作协议。协作双方通过务实沟通洽谈和联合招聘，旨在进一步扩大农村劳动力有组织转移就业规模，有效提升跨区域间人力资源供需匹配效率，推动劳务协作向高水平跃升。

据悉，本次活动现场以“启动仪式+现场招聘+就业服务+专车(专列)输送+对接洽谈”为主线展开，精心组织312家湖南省内外企业开展现场招聘，提供装备制造、智能科技、生物医药、信息技术、生活零售等领域岗位9378个；向广州市发出返岗复工专车22台，向上海市发出返岗复工专列1趟，共“点对点”免费输送2200余人返乡农民工返岗就业。

湖南省人力资源和社会保障厅相关负责人表示，今年的“春风行动”将持续至3月底，全省计划举办超过1800场专场招聘会，服务10万家以上企业招工，提供岗位140余万个。

同时，湖南已在“湘就业”平台开设“春风行动专区”，同步发布企业和岗位信息。截至目前，湖南共举办线上线下招聘会921场，累计发布岗位信息80.3万条；引导482.9万名农村劳动力有序返岗就业，占节前返乡人数的72.5%；发出专车专列450余趟，输送1.5万人安全有序返岗。(唐小晴 曾鹤群)

(责编：郝孟佳、李依环)