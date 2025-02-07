原标题：“赋权+作价入股”，激活成果转化动力

在储能领域，能否开辟一条全新赛道，研发一种性能良好、绿色环保又安全可靠的新型电池？天津理工大学材料科学与工程学院教授袁志好带领团队，从2008年率先开始新型水系锌碘电池研发，正在将这一设想变为现实。

2020年5月，科技部等9部门印发《赋予科研人员职务科技成果所有权或长期使用权试点实施方案》。在国家层面赋权试点的示范带动下，全国28个省（区、市）积极开展相关改革探索。目前，试点高校院所已超700家。

天津理工大学正是天津市试点高校之一。依托学校开展职务科技成果赋权改革出台的相关政策，以及校企合作共建的天津理工大学斯多福先端材料研究院（以下简称“斯多福研究院”）这一平台，63岁的袁志好鼓足干劲创业，让新型水系锌碘电池从实验室走向市场的步子迈得更大更快。

新模式提升转化效率

新型水系锌碘电池以水为溶剂制成电解液，原材料来源非常丰富，生产工艺相对简单，综合成本较低。

在坚守水系锌碘电池开发这个“冷门”领域十几年后，袁志好团队终于在关键技术上取得突破，同时也抓住了学校为推动科技成果转化打造“赋权+作价入股”新模式的机遇。

天津理工大学先进技术研究院副院长、技术转移中心副主任李彭辉介绍，通过开展职务科技成果赋权改革，袁志好作为“新型水系锌碘电池”技术成果的完成人，向天津理工大学技术转移中心申请利用职务成果作价入股。委托第三方机构对成果价值进行评估后，学校按照赋权改革相关政策规定，给予袁志好90%技术成果所有权奖励。

为转化这项技术成果，袁志好与深圳斯多福新材料科技有限公司（以下简称“斯多福公司”）共同成立了华神（天津）新能源科技有限公司。天津理工大学的10%所有权，也以第三方机构对成果价值的评估价格转让给袁志好，完成成果作价入股。

“技术成果转化很多时候就是要和时间赛跑。学校改革后的成果转化模式，大大简化了审批手续和程序，让我们的技术成果能更快服务于社会。”袁志好说。

打通作价入股路径，实现了校企合作双赢。李彭辉告诉记者，“赋权+作价入股”的模式，大大激发了学校科研人员创新创业的积极性，推动了更多高质量科技成果的产出。

数据显示，赋权改革以来，天津理工大学职务科技成果转化金额从2020年的100多万元，增加到2023年的近1000万元。

企业主导产学研融通创新

在“新型水系锌碘电池”技术成果转化的带动下，2022年10月，天津理工大学与斯多福公司签署战略合作协议，共同建立了新型研发机构斯多福研究院，进一步推动“基础研究—技术攻关—技术应用—成果转化”全链条合作。自运行以来，斯多福研究院与天津理工大学科研团队签署了技术开发合同4项，并与学校科研团队以作价入股形式共同进行科技成果转化。

李彭辉介绍，斯多福研究院的主要领导由校方和企业方共同担任，由学校相关学科教师及企业工程师组成研发课题组。斯多福公司提出技术需求，投入研发资金，研究院以技术开发形式委托团队解决企业面临的技术难题，形成企业主导的产学研深度融合创新模式。

对于产业化前景良好的技术成果，斯多福研究院在完成概念验证后，还可根据研发团队的意愿，投资成立新公司，进一步开展商业化运行。袁志好入股成立的华神（天津）新能源科技有限公司就是其中的典型之一。

“目前，有很多企业都在关注着我们的产品研发进展，其中包括金风科技股份有限公司、天能电池集团股份有限公司等多家上市公司和行业头部企业。”袁志好告诉记者，这些企业既是研发团队的合作伙伴，也可能是新产品未来的首批用户。实验室开发出来的产品，需要在实际应用中经受检验。这些用户能够为产品提供不同的应用场景，提出明确的产品需求，让团队开发的产品更有市场针对性。

如今，袁志好把尽快完成产品中试作为首要任务，希望新型水系锌碘电池能早日走向市场。如果中试进行顺利，预计今年年底，第一批新型水系锌碘电池产品就能在市场上试销售。

在打通高校科技成果转化堵点的过程中，天津理工大学逐步形成了鼓励科研人员成果转化的稳定机制，打造出一条科技成果转化的高速路。

李彭辉表示，下一步，天津理工大学将深入贯彻落实党的二十届三中全会精神，聚焦发展新质生产力，拓展与京津冀地区高校、科研机构科研人员合作，不断探索面向产业需求的科研项目管理及成果转化模式。同时，学校也希望国家能在顶层设计上出台高校院所领导人员、管理人员和科研人员职务科技成果转化的尽职免责机制，支持科研人员长期稳定开展科技成果转化。（记者 沈 唯）

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