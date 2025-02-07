打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

天津理工大学：

“赋权+作价入股”，激活成果转化动力

2025年02月07日08:05 | 来源：科技日报
小字号

原标题：“赋权+作价入股”，激活成果转化动力

在储能领域，能否开辟一条全新赛道，研发一种性能良好、绿色环保又安全可靠的新型电池？天津理工大学材料科学与工程学院教授袁志好带领团队，从2008年率先开始新型水系锌碘电池研发，正在将这一设想变为现实。

2020年5月，科技部等9部门印发《赋予科研人员职务科技成果所有权或长期使用权试点实施方案》。在国家层面赋权试点的示范带动下，全国28个省（区、市）积极开展相关改革探索。目前，试点高校院所已超700家。

天津理工大学正是天津市试点高校之一。依托学校开展职务科技成果赋权改革出台的相关政策，以及校企合作共建的天津理工大学斯多福先端材料研究院（以下简称“斯多福研究院”）这一平台，63岁的袁志好鼓足干劲创业，让新型水系锌碘电池从实验室走向市场的步子迈得更大更快。

新模式提升转化效率

新型水系锌碘电池以水为溶剂制成电解液，原材料来源非常丰富，生产工艺相对简单，综合成本较低。

在坚守水系锌碘电池开发这个“冷门”领域十几年后，袁志好团队终于在关键技术上取得突破，同时也抓住了学校为推动科技成果转化打造“赋权+作价入股”新模式的机遇。

天津理工大学先进技术研究院副院长、技术转移中心副主任李彭辉介绍，通过开展职务科技成果赋权改革，袁志好作为“新型水系锌碘电池”技术成果的完成人，向天津理工大学技术转移中心申请利用职务成果作价入股。委托第三方机构对成果价值进行评估后，学校按照赋权改革相关政策规定，给予袁志好90%技术成果所有权奖励。

为转化这项技术成果，袁志好与深圳斯多福新材料科技有限公司（以下简称“斯多福公司”）共同成立了华神（天津）新能源科技有限公司。天津理工大学的10%所有权，也以第三方机构对成果价值的评估价格转让给袁志好，完成成果作价入股。

“技术成果转化很多时候就是要和时间赛跑。学校改革后的成果转化模式，大大简化了审批手续和程序，让我们的技术成果能更快服务于社会。”袁志好说。

打通作价入股路径，实现了校企合作双赢。李彭辉告诉记者，“赋权+作价入股”的模式，大大激发了学校科研人员创新创业的积极性，推动了更多高质量科技成果的产出。

数据显示，赋权改革以来，天津理工大学职务科技成果转化金额从2020年的100多万元，增加到2023年的近1000万元。

企业主导产学研融通创新

在“新型水系锌碘电池”技术成果转化的带动下，2022年10月，天津理工大学与斯多福公司签署战略合作协议，共同建立了新型研发机构斯多福研究院，进一步推动“基础研究—技术攻关—技术应用—成果转化”全链条合作。自运行以来，斯多福研究院与天津理工大学科研团队签署了技术开发合同4项，并与学校科研团队以作价入股形式共同进行科技成果转化。

李彭辉介绍，斯多福研究院的主要领导由校方和企业方共同担任，由学校相关学科教师及企业工程师组成研发课题组。斯多福公司提出技术需求，投入研发资金，研究院以技术开发形式委托团队解决企业面临的技术难题，形成企业主导的产学研深度融合创新模式。

对于产业化前景良好的技术成果，斯多福研究院在完成概念验证后，还可根据研发团队的意愿，投资成立新公司，进一步开展商业化运行。袁志好入股成立的华神（天津）新能源科技有限公司就是其中的典型之一。

“目前，有很多企业都在关注着我们的产品研发进展，其中包括金风科技股份有限公司、天能电池集团股份有限公司等多家上市公司和行业头部企业。”袁志好告诉记者，这些企业既是研发团队的合作伙伴，也可能是新产品未来的首批用户。实验室开发出来的产品，需要在实际应用中经受检验。这些用户能够为产品提供不同的应用场景，提出明确的产品需求，让团队开发的产品更有市场针对性。

如今，袁志好把尽快完成产品中试作为首要任务，希望新型水系锌碘电池能早日走向市场。如果中试进行顺利，预计今年年底，第一批新型水系锌碘电池产品就能在市场上试销售。

在打通高校科技成果转化堵点的过程中，天津理工大学逐步形成了鼓励科研人员成果转化的稳定机制，打造出一条科技成果转化的高速路。

李彭辉表示，下一步，天津理工大学将深入贯彻落实党的二十届三中全会精神，聚焦发展新质生产力，拓展与京津冀地区高校、科研机构科研人员合作，不断探索面向产业需求的科研项目管理及成果转化模式。同时，学校也希望国家能在顶层设计上出台高校院所领导人员、管理人员和科研人员职务科技成果转化的尽职免责机制，支持科研人员长期稳定开展科技成果转化。（记者 沈 唯）

(责编：郝孟佳、李依环)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部