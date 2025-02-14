原标题：【光明时评】配齐配强科学副校长 更好发挥领头雁作用

近日，教育部办公厅印发《中小学科学教育工作指南》（以下简称《指南》）提出，充分调动高校、科研院所、科技场馆、青少年宫、博物馆、科技企业等力量，确保每所学校至少有1名科学副校长，鼓励并支持高水平综合性大学、科研院所等单位的科学家、理工科专家担任科学副校长。这并不是教育部第一次提出“配强科学副校长”的要求，2023年，教育部等十八部门联合印发《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》，要求各校要由校领导或聘任专家学者担任科学副校长。此次指南的强调，是对这一政策的再强调与落实。

全国不少地方聘请来自当地高校、科研院所、国家高新技术企业等单位的科技工作者担任科学副校长。从高校、科研院所等单位选聘兼职科学副校长，有利于运用他们深厚的专业知识和前沿的科研经验，为学校带来最新的科学理念和技术。他们也可以将科研成果转化为教学内容，激发学生对科学的兴趣。在教育强国建设的背景下，该做法尤其有助于又快又好地培养高科技人才。不仅培养学生了解科学知识，更要培养其对科学的热爱之心，对科技强国的认同感和参与感。

长期化、制度化是外聘科学副校长发挥作用的重要保障。针对外聘科学副校长的定位与职能，必须进行全局性的统筹规划。教育部门可以组建科学顾问专家库，供学校从中择优聘任。例如，厦门市科协部门牵头组建“中小学科学顾问专家库”，市级专家库不少于100名，各区专家库不少于50名；中小学依照“就近就地、双向择优”原则，从专家库中选聘科学副校长。充分利用老干部资源，探索离退休科技工作者担任科学副校长。

调研发现，外聘科学副校长除科学专业知识和科研经验之外，最为关键的条件是“了解教育教学规律和学生的身心特点”。这就要求选聘科学副校长时，应将既有丰富科学知识、又懂教育、有经验、有热情的人员纳入人才库。

《指南》指出，明确科学副校长工作职责，用好资源和专业优势，探索通过开展科普讲座、结对科学类课程教师、参与建设科学类课程、指导学生项目等务实举措，发挥引领作用。

先要厘清科学副校长权责分工、明确工作时间和内容。例如，厦门市规定，科学副校长或所带团队定期要到学校讲课，每年参加学校科学教育活动至少6次。深圳市南山区要求科学副校长每学期完成“五个一”的工作，包括主讲一场科普讲座、开设一堂家庭科普公开课、担任一个科技社团的指导老师、培训一次校内科学教师团队、指导一次学生小课题研究。

还要强化科学副校长“沉浸式”参与学校工作。鼓励科学家带动骨干教师打造高质量的科学教育课程，例如，北京市大峪中学与中科院院士合作开发“天问”天文课程，搭建科学探究平台。同时，加大校内校外科学实践活动，帮助学校营造良好科学文化氛围。例如，2024年广州“院士专家校园行”活动已成为广州中小学生科学教育的品牌项目，将科学教育与职业体验相结合，极大促进了学生对科研的兴趣。

做好以上工作，离不开充分的保障条件。《指南》明确指出，搭建科学副校长培训交流平台，探索建立工作评价和档案管理制度，用好评价结果。高校、科研院所等要支持科学家参与中小学教育，确保他们有时间、有条件履行副校长职责。探索考评制度，要求科学副校长做好年度述职工作。同时，要制定好相应的奖励机制，对于工作突出、成果显著的人员应当以荣誉激励或经济奖励等，可以会同教育部门联合进行。最后，对于外聘科学副校长，要提供适当的经费补贴，特别是对于担任偏远地区、学校科学副校长的人员。

教育部门组织开展科学副校长培训，通过研讨会、经验分享会等形式，促进科学副校长之间的交流与合作，提升其综合性履职能力。学校应当建立科学副校长工作档案，详细记录各项工作开展情况，由科学副校长所在单位将评价结果纳入考核。及时听取学生的想法，做好科学教育评价。唯有如此，才能使这项好制度避免流于形式，真正在实际中发挥应有的作用。

（作者：武向荣，系中国教育科学研究院教育评价与督导研究所副研究员）

(责编：李昉、李依环)