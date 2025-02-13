尧欣雨

诗婢家设计的数字藏品，将原创IP“黑白月”与古画相结合。

受访者供图

蛇年新春前夕，在位于四川成都宽窄巷子的百年文化老字号诗婢家内，处处张灯结彩、人头攒动、热闹非凡，这里正举办一场灯谜活动，吸引众多游人参与。在此起彼伏的猜灯谜声和欢笑声中，新年气息愈发浓厚。

“民众通过购买产品或付费参与猜灯谜，成功后可获得包括福字、明信片、冰箱贴等在内的文创产品。”80后海归、诗婢家第四代传承人柏添说：“我希望把文化价值和商业价值相结合，更好推广传统文化。”

诗婢家创办于1920年，与荣宝斋、朵云轩、杨柳青并称为四大文化老字号，如今已发展成为集文房四宝、书画装裱、艺术拍卖、艺术展览等经营业务于一体的文化企业。抗战时期，张大千、齐白石、徐悲鸿等名家纷纷入蜀，并成为诗婢家的常客。

“我是个理科生，从小数学不错，从成都七中理科实验班毕业后，进入加拿大滑铁卢大学数学系学习。”柏添似乎并不符合人们对百年文化老店继承者的想象。他回忆，小时候自己对传统文化并没有太大兴趣。

毕业回国后，柏添拜访另一个百年文化品牌时，对方无意中的一句“成都一个小公司过来的”，让柏添的心变得拔凉。“当时我就觉得，是不是应该回到家乡传承品牌，通过自己的努力扩大品牌影响力。”2016年5月，柏添辞职回到成都，正式跨界接手诗婢家的工作。

诗婢家最初的业务以文房四宝和字画装裱为主。凭借多年学习和从业经历，柏添接手工作后陆续牵头推出数字藏品、文创、白酒等新业务，让百年文化老字号有了更多新面孔。

2018年6月，柏添带领团队推出原创大熊猫IP“黑白月”，取名自苏轼《龙尾石月砚铭》中的“萋萋兮雾縠石，宛宛兮黑白月”。“‘黑白月’的设定是画院的管理员，只要转动胡须上的念珠，就可以进入书画世界中。我们把‘黑白月’融入中国传世十大名画中，让它和名画进行‘对话’。”

近年来，国内关于数字藏品的风潮兴起，在此机遇下，柏添利用科技赋能传统文化，于2021年9月开启数字藏品业务线，首发推出了2000份“黑白月”和古画相结合的数字藏品，上线后浏览量很快突破百万，数字藏品很快售罄。这些数字藏品的“玩家”几乎都是年轻人，来自上海的“Z世代”邓晓游便是其中之一。“数字藏品是一种新兴文化消费形式，好的画面和创意对我来说很重要，今后若是有稀缺性较强的藏品我仍旧愿意购买。”邓晓游说。

如今，柏添带领团队正努力探索传统文化与现代文化的进一步融合。乙巳蛇年启幕，柏添邀请艺术家们创作了一系列和蛇相关的书画作品，还设计了蛇元素文创产品。“我们将蛇的形象设计得更加可爱亲民，希望让更多人感受到蛇年的魅力。”柏添说。“新的一年，我们打算策划诗婢家艺术周，把书画艺术品、非遗等内容相结合推出展览，通过眼下最新的方式方法，让中华优秀传统文化实现‘破圈’。”

（来源：中新网）

(责编：李昉、李依环)