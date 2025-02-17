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北京发布中小学“体育八条” 打造“能出汗的体育课”

2025年02月17日08:32 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京2月17日电 （记者孙竞）近日，北京市教育委员会、北京市体育局联合印发《关于进一步加强新时代中小学体育工作的若干措施》（以下简称“体育八条”），提出打造“能出汗的体育课”、大力开展学生“班级赛”、科学精准提升学生体质等八条举措。

文件明确，北京市小学和初中每天1节体育课，高中每周3-5节体育课，没有体育课的当天要安排不少于45分钟的体育锻炼。每节体育课安排不少于10分钟体能练习。

在体育课的实施过程中，“体育八条”明确要求强化运动负荷监测，杜绝“说教课”和“不出汗”的体育课。学校要开齐开足体育课，不得以任何形式挤占体育课，杜绝“阴阳课表”。

在体育课的内容上，“体育八条”提出，包括小学、初中要将“三大球”至少一项纳入体育课必修内容，高中要开设“三大球”模块教学。积极组织中小学生开展冰雪运动的普及推广活动。

“体育八条”还要求学校需充分利用大课间和课后服务，组织学生开展球类、跳绳、踢毽、跳皮筋等不少于10个项目的轮换活动，确保义务教育阶段每名学生掌握至少2项运动技能。北京市将引导各中小学组织师生开展全员跑步活动，明确学校每年要组织全员参加的冬季长跑或春季接力跑活动。

此次“体育八条”首次在北京中小学全面部署全员参与、全过程参与的“班级赛”，要求学校每学期要以班级为单位，组织学生开展形式多样、内容丰富的班级联赛，小学每班不少于5场，初中不少于4场，高中不少于3场。校园足球、篮球、排球特色学校则组织学生开展相应“三大球”班级联赛，每班每学期不少于5场。

“体育八条”还指出，北京将整合学生每年的体质健康测试数据和体检数据进行分析、比对，通过大数据、人工智能等数字化手段，科学指导学生有效开展体育锻炼。针对体质健康测试中的薄弱项目，例如引体向上，北京市教委将实行弱项强健行动，强化学生上肢力量提升。

据市教委负责人介绍，北京将从小学四年级开始，逐步增加学生单杠悬垂支撑和斜身引体项目，科学支持学生上肢力量提升，同时缓解学生脊柱侧弯和圆肩驼背等问题。这些措施将在新学期全面实施，个别学校没有配齐高低单杠的，要求在年底之前配齐。

此外，“体育八条”还提到，定期安排体校教练员和优秀退役运动员进校，每周指导学生开展至少1次专项训练，并对体育教师进行专门辅导，每年举办至少一期“三大球”、田径、游泳等项目体育教师运动训练培训班。各区要每年组织不少于10场“冠军进校园”活动。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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