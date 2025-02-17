原标题：人社部：进一步加强专家人才服务基层工作

记者2月13日从人力资源社会保障部获悉，为了更好统筹专家人才资源，创新服务内容，提升服务质量，助力实现高质量发展和乡村全面振兴，人力资源社会保障部办公厅日前印发了《关于进一步加强专家人才服务基层工作的通知》（以下简称《通知》）。

《通知》明确，要围绕国家重大战略需求、科技攻关任务和区域发展战略，深入科技、企业及生产一线广泛征集需求，找准找实制约科技创新、产业发展的痛点难点问题；围绕基层所盼、发展所需，优先遴选支持帮助基层突破发展瓶颈、推广应用技术、促进农民增收的项目，变基层被动接受服务为主动提出需求；聚焦基层需求精准匹配对口专家，制定详细工作方案，实行“点餐式”服务，提升服务活动的针对性和实效性；加强信息网络平台建设，打造跨地区跨部门跨行业的高效工作平台，推进专家资源与基层需求及时有效对接。

《通知》指出，要围绕构建现代化产业体系、实施区域协调发展等战略，组织专家人才通过技术指导、科技推广、联合攻关等方式，加强科技创新和产业创新，推动新质生产力发展；健全“企业出题、政府发榜、人才攻关”机制，引导专家人才通过“揭榜挂帅”等方式参与企业科技创新和产品研发；鼓励专家人才在基层创办高新技术企业或科技型中小企业，推广新产品、新工艺，促进科技成果转移转化；支持专家人才通过联合培养、师徒结对、巡回讲学、专题授课、示范带教等方式，为基层培养急需紧缺人才。

《通知》同时强调，参加服务活动的专家人才应具有较高的学术造诣和扎实的业务能力，具有服务基层的良好意愿，重点组织引导两院院士以及入选国家和省部级重大人才工程、承担重大科技攻关任务以及地方急需紧缺的专家人才参加。（记者吴叶凡）

(责编：郝孟佳、李昉)