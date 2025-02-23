人民网北京2月23日电 2025年全国硕士研究生招生考试（初试）成绩24日起陆续公布。记者了解到，今年研考复试时间、考核方式等方面都有新变化，考生在备考时需要特别关注。

考研复试时间全国统一

全国硕士研究生招生考试分为初试、复试两个阶段。复试时间以往由招生单位自主确定。根据《2025年全国硕士研究生招生工作管理规定》（下称《管理规定》），教育部统一确定初试、复试时间。

所有同等学力考生都需加试

《管理规定》指出，以同等学力参加复试的考生，在复试中须加试至少两门与报考专业相关的本科主干课程。

此外，跨学科专业报考的考生是否需要加试，由招生单位自主确定。加试方式为笔试，加试科目不得与初试科目相同，加试不合格者不予录取。招生单位应在招生章程中提前公布加试办法。

招生单位自主划定的初试成绩原则上不低于国家分数线

《管理规定》明确，所有考试科目均为全国统一命题科目的学科专业，招生单位自主划定的考生初试成绩要求原则上不得低于国家分数线。

招生单位自主划定的考生初试总成绩要求低于国家分数线的学科专业，下一年度不得扩大该学科专业招生规模（不含“退役大学生士兵计划”）。

拟录取考生名单公示时间不少于7日

《管理规定》提出，统一公示拟录取考生名单（包括考生姓名、考生编号、初试成绩、复试成绩、总成绩等信息）。公示时间不少于7日，公示期间名单不得修改。这一期限此前为“不少于10个工作日”。

此外，名单如有变动，须对变动部分作出说明，并对变动内容另行公示7日。未经招生单位公示的考生，一律不得录取，不予学籍注册。（李依环、实习生王若冰）

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