人民网北京2月19日电 日前，教育部印发《关于做好2025年普通高校招生工作的通知》，2025年高考全国统考将于6月7日、8日举行。

具体科目考试时间安排为6月7日9:00至11:30语文；15:00至17:00数学。6月8日9:00至11:30文科综合/理科综合；15:00至17:00外语，有外语听力测试内容的一般应安排在外语笔试考试开始前进行。

各省（区、市）考试科目名称与全国统考科目名称相同的必须与全国统考时间安排一致。省级统考和高校的招生考试时间，分别由各省级招委会和高校按照教育部有关要求确定并发布。

全国统考科目中的外语分英语、俄语、日语、法语、德语、西班牙语等6个语种，由考生任选其中一个语种参加考试。

高考综合改革省份使用教育部教育考试院试题实施外语“一年两考”的，第一次考试时间为1月8日。使用完整试题（含听力部分和笔试部分）考试的，考试时间为9：00至11：00，听力测试应安排在笔试考试开始前进行；仅使用外语听力部分试题组织考试的，考试时间为9：00开始，11：00前结束（考务实施细则另行通知）。第二次考试时间为6月8日（具体时间安排见第17条）。自命题省份可自行安排除6月8日考试之外的另一次考试时间。（郝孟佳、实习生汤烁）

(责编：李昉、刘凡)