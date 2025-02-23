人民网北京2月23日电 （记者陈琦）21日，北京市平谷区教育高质量发展大会召开。

北京市平谷区召开教育高质量发展大会。主办方供图

北京市委教育工委副书记王达品对平谷区教育取得的成绩表示肯定，并提出四点建议：一是要坚持立德树人，引导青少年学生做担当民族复兴大任的时代新人；二是要构建扩优提质新格局，加强城乡义务教育协同发展；三是要提升五育融合育人成效，构建“大思政课”教育体系，深入贯彻体育工作“八条措施”，开展青少年读书行动及劳动教育，关注学生心理健康，打造跨学科、跨领域、跨层次的人工智能教育体系；四是要打造高水平教师队伍，加大青年优秀教师吸纳力度。

平谷区委书记唐海龙在讲话中指出，平谷区教育水平与全市教育水平还有很大差距。他强调，建设高大尚平谷必须要把教育搞上去，并从六个方面着手：一要抓根本，固本强基，始终把牢教育根本方向；二要抓重点，以点带面，全面提速教育办学质量；三要抓队伍，不忘初心，强力激发教育发展劲头；四要抓基础，提供支撑，有力保障教育加速推进；五要抓改革，守正创新，持续推进教育健康发展；六要抓作风，砥砺士气，切实保证教育高质量发展。

会上，平谷区委常委、副区长李子腾发布了《进一步推进阳光·乐跑“5公里计划”的工作措施》，区委副书记葛海斌发布了《推进平谷教育高质量发展的15条措施》。

最后，平谷区委副书记、区长狄涛及政府班子成员共同宣读《平谷教育自体育始——以奔跑之力重塑教育之魂，以全民之志共筑强健之城》，这是对体育引领教育改革的再动员再部署，也是区委区政府矢志提升全区教育水平的一次集体宣誓。

此外，会上还举行了多个揭牌仪式，包括北京青年政治学院平谷学校教育集团、北京市平谷中学教育集团、北京市平谷区国农港学校教育集团的揭牌，以及农业中关村学校、北京青年政治学院平谷学校等5所特色学校的授牌。

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