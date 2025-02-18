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发挥高等教育龙头作用 支撑高水平科技自立自强

2025年02月18日08:44 | 来源：光明日报
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原标题：发挥高等教育龙头作用 支撑高水平科技自立自强

《教育强国建设规划纲要（2024—2035年）》（以下简称《纲要》）明确了深入推进教育、科技、人才“三位一体”统筹发展的具体时间表和路线图，为全面建设社会主义现代化教育强国、以教育强国建设支撑引领中国式现代化提供了战略蓝图和行动指南。

科技支撑力是中国特色社会主义教育强国的重要特质。《纲要》指出，要全面构建创新牵引的科技支撑体系，到2035年，培育壮大国家战略科技力量，有力支撑高水平科技自立自强。科技自立自强是国家强盛之基、安全之要，是大国创新发展的战略支撑。作为国家战略科技力量的重要组成部分，高水平研究型大学要发挥好龙头作用，坚持教育、科技、人才一体推进，心怀“国之大者”，围绕“四个面向”，主动对接国家战略，服务科技自立自强，在坚决打赢关键核心技术攻坚战中当好尖刀连、排头兵。

以科技发展、国家战略需求为牵引，持续优化调整学科设置

习近平总书记指出：“要优化基础学科建设布局，支持重点学科、新兴学科、冷门学科和薄弱学科发展，推动学科交叉融合和跨学科研究，构筑全面均衡发展的高质量学科体系。”当前，世界进入大科学时代，要解决的科学问题高度复杂，研究活动规模大、涉及学科范围广，基础研究的组织化程度越来越高，学科交叉融合成为科技创新的新支点。

高水平研究型大学作为我国高等教育的排头兵，要坚持以科技发展目标和国家战略急需为导向，聚焦科技竞争制高点，提升学科专业快速响应能力，超常布局急需学科专业，通过优化学科设置加快急需领域高层次科技人才培养，进一步推动学科体系与国家战略同频共振。要坚持不拘一格探索超常规选拔基础学科优秀生源，完善本硕博一体化贯通培养，办好数理化生国家高层次人才培养中心，促进科学研究与高层次人才培养深度融合，不断提升拔尖创新人才自主培养能力。

以汇聚战略人才力量为目标，加快建设高水平科技创新人才队伍

习近平总书记指出，要把加快建设国家战略人才力量作为重中之重。国家战略人才力量是在关键科学技术领域中，能够领军国家重大科技任务，组织解决关键核心技术问题，引领科学和技术发展方向，为国家发展和安全提供强大智力支持的高素质、专业化人才群体，是推动科技创新与高技术产业跨越发展的领头雁。

高水平研究型大学要聚焦“高精尖缺”，为国引才、为国聚才，下大力气从全球范围延揽优秀人才，着力打造战略人才储备的“蓄水池”，为顶尖人才引进开辟“绿色通道”，提高引才灵活性和快速响应能力。要创造有力平台和条件，在重大攻关任务实战中发现、培养和造就一批战略科学家，锻炼培育一批科技领军人才，形成以领军人才为龙头、高水平团队为支撑的科技攻关格局，让顶尖学者在科研攻关布局、凝练重大科研方向、组建大科研团队等工作中更好发挥战略引领作用。要积极培育战略科学家成长梯队，持续引进和悉心培养一批基础扎实、潜质突出的青年人才，支持他们挑大梁、当主角，让更多青年人才脱颖而出。要建立以信任为基础的人才使用机制，尊重不同领域人才发展规律，科学合理设置灵活的评估周期，对基础学科人才给予长期稳定支持。

以服务高水平科技自立自强为使命，创造引领时代进步的前沿科技

当前，科技创新已成为国际战略博弈的主战场。习近平总书记强调：“重大科技创新成果是国之重器、国之利器，必须牢牢掌握在自己手上，必须依靠自力更生、自主创新。”作为基础研究主力军和重大科技突破生力军，高水平研究型大学在国家科技创新体系中具有独特优势与突出作用。新时代以来，我国高校作为第一完成单位获得一半以上的国家科学技术奖，大量具有标志性意义的重大科技成果来自高校。

当前,世界百年未有之大变局加速演进，新一轮科技革命和产业变革深入发展。高水平研究型大学要主动适应大科学时代科技创新规律，瞄准世界科技前沿和国家重大战略需求，坚持目标导向和自由探索“两条腿走路”，不断提升原始创新、自主创新能力，力争突破关键核心技术背后的基础理论和底层原理，为未来产业发展和经济增长提供创新策源。要主动对接国家战略目标和战略任务，强化有组织科研，布局一批重点领域和重大项目，加强对关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术的攻关创新，增强“揭榜挂帅”能力。

以助力国家科技创新跨越式发展为己任，协同联动其他战略科技力量“共同答题”

从全球科技发展态势看，科研问题正在从简单个性向复杂共性变化发展，科研范畴正在从局部静态向系统动态延伸拓展，重大科技攻关课题需要集聚最优资源、最强合力，推动实现我国科技“加速跑”。近年来，我国高水平研究型大学积极打通从基础研究、技术研发到产业转化的链条，以大科学设施为纽带，与国家实验室、高科技企业等共建联合研发平台，与其他国家战略科技力量紧密合作，形成先进科技创新的强大合力；围绕地方经济转型升级及社会民生需求，与地方政府共建异地科研机构，提升地方科技创新能力与产业发展水平。

当前，高水平研究型大学要着力在变革科研范式和组织模式上下功夫。一方面，要面向国家重大战略方向和关键技术领域，推进高校科技创新组织体系化布局，与国家实验室、国家科研机构、科技领军企业密切联动，推进资源和要素一体化配置，充分发挥集中力量办大事的举国体制优势，打造高水平创新协作网络；另一方面，要找准科技创新和产业创新融合发展的“场景”，强化校企合作、校地合作，组建科技成果转化基金，建设科技成果转化生态体系，打通从基础研究、关键技术、装备研制、成果转化到产业化推广的全链条设计和联合攻关，推动更多科技成果尽快转化为现实生产力，助力产业创新“最后一公里”，当好发展新质生产力的先锋队。

（作者：龚旗煌，系北京大学校长）

(责编：李昉、李依环)

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